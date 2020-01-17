Самолет "ИрАэро" перелетел с неработающей ВПП на соседнюю

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "ИрАэро", севший на неработающую взлетно-посадочную полосу Домодедово, перелетел на соседнюю полосу, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Росавиации.
Инцидент произошел накануне с Sukhoi Superjet 100, прилетевшем в Москву из Сабетты (Ямал). По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причины случившегося выясняются в ходе расследования.
"Самолет "ИрАэро" перелетел на соседнюю полосу. Приземлился благополучно. 13.51 взлетел, в 14.07 сел. Готовится в рейс", - сказали в пресс-службе.
Ространснадзор после этого случая решил внепланово проверить "ИрАэро" и диспетчерские службы.