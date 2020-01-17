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Самолет "ИрАэро" перелетел с неработающей ВПП на соседнюю
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РИА Новости

Самолет "ИрАэро" перелетел с неработающей ВПП на соседнюю

14:43 17.01.2020
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Место незапланированной посадки самолета авиакомпании Ираэро Sukhoi Superjet 100 на недействующую ВПП Домодедово
Место незапланированной посадки самолета авиакомпании Ираэро Sukhoi Superjet 100 на недействующую ВПП Домодедово
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "ИрАэро", севший на неработающую взлетно-посадочную полосу Домодедово, перелетел на соседнюю полосу, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Росавиации.
Инцидент произошел накануне с Sukhoi Superjet 100, прилетевшем в Москву из Сабетты (Ямал). По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причины случившегося выясняются в ходе расследования.
"Самолет "ИрАэро" перелетел на соседнюю полосу. Приземлился благополучно. 13.51 взлетел, в 14.07 сел. Готовится в рейс", - сказали в пресс-службе.
Ространснадзор после этого случая решил внепланово проверить "ИрАэро" и диспетчерские службы.
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