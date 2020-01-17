Смена власти на Украине не привела к прогрессу в Донбассе, заявил МИД

"Смена власти на Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта в Донбассе. Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи", - говорится в опубликованных на сайте министерства ответах на вопросы СМИ, полученных к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
По оценке ведомства, обстановка остается сложной и напряженной.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.