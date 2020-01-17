Смена власти на Украине не привела к прогрессу в Донбассе, заявил МИД

"Смена власти на Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта в Донбассе. Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи", - говорится в опубликованных на сайте министерства ответах на вопросы СМИ, полученных к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.