Опрос показал, какие идеи в послании Путина понравились россиянам

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Помощь семьям с детьми, расширение материнского капитала и другие предложения по вопросам демографии больше всего понравились россиянам в послании президента РФ Помощь семьям с детьми, расширение материнского капитала и другие предложения по вопросам демографии больше всего понравились россиянам в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

"На первом месте среди понравившихся (предложений) - демография. В общей сложности, 44% опрошенных назвали понравившимися те или иные идеи из демографического блока послания. Тут и помощь матерям, семьям с детьми, материнский капитал, его расширение, индексация, выплаты на детей до 7 лет, снижение ипотечных ставок, погашение ипотеки. Это самый резонансный пункт послания и самый позитивно окрашенный", - сказал Федоров.

На втором месте, по данным ВЦИОМ, - инициативы, связанные с образованием: бесплатное питание в школах, улучшение в системе образования, доплаты за классное руководство, увеличение бюджетных мест в учебных учреждениях. В общей сложности, 15% опрошенных сказали, что им эти идеи понравились, подчеркнул Федоров.

На третьей позиции (10%) - поправки в Конституцию. Далее идут инициативы, связанные с повышением материального благополучия граждан (борьба с бедностью, индексация пенсий и закрепление этой индексации в Конституции). Эту группу предложений отметили 9% россиян. 6% отметили инициативы в сфере здравоохранения, в том числе, лекарственное обеспечение.

"10% только нам смогли сказать, что им не понравилось. Из этих 10% чаще всего говорят об изменениях в Конституции, это 3%. 1% недоволен увеличением полномочий Госсовета планирующимся. 0,5% недовольны инициативой закрепить приоритет Конституции над международным законодательством", - рассказал гендиректор ВЦИОМ.