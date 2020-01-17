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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-17T14:40+0300
https://ria.ru/20200117/1563545003.html
Опрос показал, какие идеи в послании Путина понравились россиянам
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/17/1563441761_0:67:2602:1531_1036x0_80_0_0_015c2296d08f67784e7842b7c7af2ec8.jpg
РИА Новости

Опрос показал, какие идеи в послании Путина понравились россиянам

14:40 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Помощь семьям с детьми, расширение материнского капитала и другие предложения по вопросам демографии больше всего понравились россиянам в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Результаты исследования гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров представил в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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"На первом месте среди понравившихся (предложений) - демография. В общей сложности, 44% опрошенных назвали понравившимися те или иные идеи из демографического блока послания. Тут и помощь матерям, семьям с детьми, материнский капитал, его расширение, индексация, выплаты на детей до 7 лет, снижение ипотечных ставок, погашение ипотеки. Это самый резонансный пункт послания и самый позитивно окрашенный", - сказал Федоров.
На втором месте, по данным ВЦИОМ, - инициативы, связанные с образованием: бесплатное питание в школах, улучшение в системе образования, доплаты за классное руководство, увеличение бюджетных мест в учебных учреждениях. В общей сложности, 15% опрошенных сказали, что им эти идеи понравились, подчеркнул Федоров.
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На третьей позиции (10%) - поправки в Конституцию. Далее идут инициативы, связанные с повышением материального благополучия граждан (борьба с бедностью, индексация пенсий и закрепление этой индексации в Конституции). Эту группу предложений отметили 9% россиян. 6% отметили инициативы в сфере здравоохранения, в том числе, лекарственное обеспечение.
"10% только нам смогли сказать, что им не понравилось. Из этих 10% чаще всего говорят об изменениях в Конституции, это 3%. 1% недоволен увеличением полномочий Госсовета планирующимся. 0,5% недовольны инициативой закрепить приоритет Конституции над международным законодательством", - рассказал гендиректор ВЦИОМ.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 января 2020 года среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Послание президента России Федеральному собраниюМИА "Россия сегодня"ВЦИОМВалерий ФедоровВладимир ПутинРоссияОбщество
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