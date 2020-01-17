Участники акций в Сухуме готовы возместить ущерб, нанесенный зданию АП

Как отмечает Sputnik, необходимые средства для компенсации будут собраны среди граждан республики, которые сами изъявят желание внести свой вклад в это дело, но речь не идет о тех вещах, в пропаже которых обвиняют митингующих. С этими обвинениями они не согласны, добавил Авидзба.