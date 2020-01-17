Участники акций в Сухуме готовы возместить ущерб, нанесенный зданию АП

СУХУМ, 17 янв - РИА Новости. Участники протестных акций в Сухуме готовы в полной мере возместить ущерб, нанесенный зданию администрации президента, сказал один из организаторов акций Ахра Авидзба.
Ранее сообщалось, что протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. 12 января президент Рауль Хаджимба подал в отставку. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.
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"Мы видели, что сотрудники охраны швыряли мебель и баррикадировали ими окна, но их задача была понятна, они тоже наш народ. Поэтому мы не будем разбираться, кто и что сломал. Будет назван общий ущерб, и мы все вместе это погасим в полной мере. Единственное, мы сейчас ждем заключение оценочной комиссии. Попросили представителей оппозиции, чтобы они нам об этом сообщили, так как ставить окна и двери, которых там не было, имею в виду по качеству и цене, не вижу необходимости", - сказал Авидзба Sputnik Абхазия.
Как отмечает Sputnik, необходимые средства для компенсации будут собраны среди граждан республики, которые сами изъявят желание внести свой вклад в это дело, но речь не идет о тех вещах, в пропаже которых обвиняют митингующих. С этими обвинениями они не согласны, добавил Авидзба.
Ранее Мухамед Килба, занимавший на тот момент должность секретаря Совбеза Абхазии, заявил, что протестующие вскрыли оружейную комнату в администрации президента и забрали "определенное количество оружия". Позже Авидзба опроверг информацию, что оружейную комнату вскрыли протестующие.
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