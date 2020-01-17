Синоптик рассказал, сколько в Москве продлится теплая погода

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Очень теплая погода сохранится в столице до 18 января, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что сегодня был побит рекорд тепла для 17 января — к 13:00 воздух прогрелся до рекордных плюс 4,3 градуса. Предыдущий рекорд в плюс 4,2 был установлен в 1925 году.
"Что касается последующих дней, то в субботу и воскресенье температура не достигнет рекордных значений. <...> Поэтому период очень теплой погоды продлится до 18 числа включительно", — сказала Позднякова.
Она уточнила, что для 18 января рекорд в столице "довольно большой" — выше плюс пяти. Но на этот раз такой температуры синоптики не ожидают. А с 19 января температура в Москве начнет постепенно снижаться, погода будет морозной, пройдет снег.