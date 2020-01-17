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Синоптик рассказал, сколько в Москве продлится теплая погода
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РИА Новости

Синоптик рассказал, сколько в Москве продлится теплая погода

14:37 17.01.2020 (обновлено: 15:22 17.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника "Коломенское" в Москве. 17 января 2020
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское в Москве. 17 января 2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника "Коломенское" в Москве. 17 января 2020
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Очень теплая погода сохранится в столице до 18 января, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что сегодня был побит рекорд тепла для 17 января — к 13:00 воздух прогрелся до рекордных плюс 4,3 градуса. Предыдущий рекорд в плюс 4,2 был установлен в 1925 году.
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"Что касается последующих дней, то в субботу и воскресенье температура не достигнет рекордных значений. <...> Поэтому период очень теплой погоды продлится до 18 числа включительно", — сказала Позднякова.
Она уточнила, что для 18 января рекорд в столице "довольно большой" — выше плюс пяти. Но на этот раз такой температуры синоптики не ожидают. А с 19 января температура в Москве начнет постепенно снижаться, погода будет морозной, пройдет снег.
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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