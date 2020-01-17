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Крещенские купания — 2020: где окунуться и как не навредить себе
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РИА Новости

Крещенские купания — 2020: где окунуться и как не навредить себе

18:06 17.01.2020 (обновлено: 20:22 17.01.2020)
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В 2020 году для крещенских купаний в Москве и Подмосковье оборудовали 259 площадок. На них есть освещение, безопасные подходы к воде, раздевалки, а также места для обогрева и питания. Купели и проруби, где можно окунуться без риска для жизни, и меры предосторожности, которые советуют соблюдать врачи и спасатели, — в инфографике Ria.ru
Что рекомендуют врачи и спасатели
Купайтесь только в разрешённых местах — там дежурят спасатели и скорая помощь
При наличии проблем со здоровьем предварительно проконсультируйтесь с врачом
Не заходите в воду в нетрезвом виде
Перед купанием разогрейте тело — сделайте зарядку или пробегитесь
Не ныряйте в прорубь вперёд головой, погружайтесь только по шею
Не находитесь в воде более 1 минуты, чтобы избежать переохлаждения
Тщательно следите за детьми — от страха ребёнок может забыть, что умеет плавать
После купания разотрите себя полотенцем, наденьте сухую одежду и выпейте горячего чая
Редактор: Валерия Смелова, дизайнер: Светлана Прохорова, картограф: Ксения Тригуб, программист: Роман Шальман, руководитель: Александр Вершинин, арт-директор: Денис Золотарёв
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