Крещенские купания — 2020: где окунуться и как не навредить себе

В 2020 году для крещенских купаний в Москве и Подмосковье оборудовали 259 площадок. На них есть освещение, безопасные подходы к воде, раздевалки, а также места для обогрева и питания. Купели и проруби, где можно окунуться без риска для жизни, и меры предосторожности, которые советуют соблюдать врачи и спасатели, — в инфографике Ria.ru