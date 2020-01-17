Крещенские купания — 2020: где окунуться и как не навредить себе

В 2020 году для крещенских купаний в Москве и Подмосковье оборудовали 259 площадок. На них есть освещение, безопасные подходы к воде, раздевалки, а также места для обогрева и питания. Купели и проруби, где можно окунуться без риска для жизни, и меры предосторожности, которые советуют соблюдать врачи и спасатели, — в инфографике Ria.ru
Что рекомендуют врачи и спасатели
—Купайтесь только в разрешённых местах — там дежурят спасатели и скорая помощь
—При наличии проблем со здоровьем предварительно проконсультируйтесь с врачом
—Не заходите в воду в нетрезвом виде
—Перед купанием разогрейте тело — сделайте зарядку или пробегитесь
—Не ныряйте в прорубь вперёд головой, погружайтесь только по шею
—Не находитесь в воде более 1 минуты, чтобы избежать переохлаждения
—Тщательно следите за детьми — от страха ребёнок может забыть, что умеет плавать
—После купания разотрите себя полотенцем, наденьте сухую одежду и выпейте горячего чая
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