В МИД назвали угрозой для Балкан планы создания "косовской армии"

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва считает серьезной угрозой безопасности в балканском регионе планы создания "косовской армии", сообщил МИД РФ.
"Серьезной угрозой региональной безопасности считаем поддерживаемые ведущими странами НАТО планы создания "косовской армии". Это грубое нарушение положений резолюции СБ ООН 1244, которая содержит требование о демилитаризации любых вооруженных групп косовских албанцев, допуская нахождение на территории Косово исключительно многонациональных контингентов", - говорится в опубликованных на сайте министерства ответах на вопросы СМИ, полученных к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
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Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово в октябре 2018 года подавляющим большинством голосов в первом чтении приняли пакет законов о трансформации СБК в полноценные вооруженные силы. Представители партии нацменьшинства "Сербский список" перед голосованием покинули зал заседаний. Премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай заявил, что решение косовского парламента о создании полноценной армии является важнейшим шагом на пути к НАТО.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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