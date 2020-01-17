В Москве появятся бригады скорых с аппаратом искусственного сердца

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В ближайшем будущем на службу Московской скорой помощи выйдут "супербригады", оснащенные оборудованием, где роль остановившегося человеческого сердца берет на себя специальный насос, прокачивающий кровь по всему организму, параллельно насыщая ее кислородом, сообщил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

На Ассамблее "Здоровая Москва " представили самый современный реанимационный автомобиль, который в ближайшем будущем поступит на службу московской скорой помощи. Автомобиль, по сути, представляет собой реанимационный зал на колесах.

"В ближайшем будущем на службу Московской скорой выйдут настоящие "супербригады", оснащенные оборудованием, которое есть далеко не в каждом стационаре. Это оборудование подразумевает применение специальной методики, при которой роль остановившегося человеческого сердца берет на себя специальный насос, прокачивающий кровь по всему организму, параллельно насыщая ее кислородом. Такая процедура называется ЭКМО - экстракорпоральная мембранная оксигенация", - сказал Плавунов.

По его словам, проект находится на этапе технической реализации, и в скором времени город получит 2 укомплектованных по последнему слову техники "суперавтомобиля" скорой медицинской помощи.

"Такая процедура в виде стандартной системы спасения не реализована пока ни в одном городе мира",- подчеркнул Плавунов.

XVIII Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года на площадке 75-го павильона ВДНХ. Ассамблея – главное событие года в сфере столичного здравоохранения и основная площадка для обсуждения цифровизации здравоохранения, новых форм организации медицинской помощи, превентивной медицины и других важных вопросов. Программа Ассамблеи включает в себя более 90 дискуссий и экспертных сессий по всем направлениям современной медицины, восемь открытых лекций с известными мировыми специалистами.