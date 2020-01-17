Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T14:33+0300
https://ria.ru/20200117/1563544449.html
В Москве появятся бригады скорых с аппаратом искусственного сердца
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/73/1563077337_0:0:3119:1754_1036x0_80_0_0_0596317b4b6fc98e55585e044073adf3.jpg
РИА Новости

В Москве появятся бригады скорых с аппаратом искусственного сердца

14:33 17.01.2020
432
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В ближайшем будущем на службу Московской скорой помощи выйдут "супербригады", оснащенные оборудованием, где роль остановившегося человеческого сердца берет на себя специальный насос, прокачивающий кровь по всему организму, параллельно насыщая ее кислородом, сообщил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.
На Ассамблее "Здоровая Москва" представили самый современный реанимационный автомобиль, который в ближайшем будущем поступит на службу московской скорой помощи. Автомобиль, по сути, представляет собой реанимационный зал на колесах.
"В ближайшем будущем на службу Московской скорой выйдут настоящие "супербригады", оснащенные оборудованием, которое есть далеко не в каждом стационаре. Это оборудование подразумевает применение специальной методики, при которой роль остановившегося человеческого сердца берет на себя специальный насос, прокачивающий кровь по всему организму, параллельно насыщая ее кислородом. Такая процедура называется ЭКМО - экстракорпоральная мембранная оксигенация", - сказал Плавунов.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
16 января, 10:29Послание президента России Федеральному собранию
В Минобрнауки прокомментировали идею Путина о целевом приеме в медвузы
По его словам, проект находится на этапе технической реализации, и в скором времени город получит 2 укомплектованных по последнему слову техники "суперавтомобиля" скорой медицинской помощи.
"Такая процедура в виде стандартной системы спасения не реализована пока ни в одном городе мира",- подчеркнул Плавунов.
XVIII Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года на площадке 75-го павильона ВДНХ. Ассамблея – главное событие года в сфере столичного здравоохранения и основная площадка для обсуждения цифровизации здравоохранения, новых форм организации медицинской помощи, превентивной медицины и других важных вопросов. Программа Ассамблеи включает в себя более 90 дискуссий и экспертных сессий по всем направлениям современной медицины, восемь открытых лекций с известными мировыми специалистами.
В качестве спикеров выступят около 200 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Кореи, Нидерландов, США, Швеции и других стран. Ключевые направления работы: медицина больших городов, борьба с онкологическими заболеваниями (технологичное лечение, упрощенная логистика, информационная прозрачность), цифровизация.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме
15 января, 14:16Послание президента России Федеральному собранию
Скворцова рассказала о работе над ошибками по закупкам лекарств
800000
Обсудить 0
скорая помощьЗдоровье - ОбществоМоскваРоссия
Рекомендуем
Здание министерства иностранных дел России
МИД напомнил США о неизбежных негативных последствиях их шагов
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Источник сообщил о намерении Хафтара подписать перемирие с ПНС Ливии
Место незапланированной посадки самолета авиакомпании Ираэро Sukhoi Superjet 100 на недействующую ВПП Домодедово
Самолет "ИрАэро" перелетел с неработающей ВПП на соседнюю
Участник акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
Мать Джулиана Ассанжа поблагодарила Ruptly за беспристрастность
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Президент Бразилии уволил чиновника за цитирование Геббельса
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
США "поступили как трусы", убив Сулеймани, заявил Хаменеи
Девушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица
В МИД назвали угрозой для Балкан планы создания "косовской армии"
Человек за компьютером
Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Ополченцы Донецкой народной республики
Смена власти на Украине не привела к прогрессу в Донбассе, заявил МИД
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией
Президент Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебора Дуган
Президента "Грэмми" уволили за десять дней до вручения премии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В кабинете главы саратовского минздрава идут обыски
Смех
Опрос показал, сколько россиян считают себя счастливыми
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское в Москве. 17 января 2020
Синоптик рассказал, сколько в Москве продлится теплая погода
Телеведущий Иван Ургант
Урганту пригрозили уголовным делом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния