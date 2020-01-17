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МИД назвал санкции против "Северного потока — 2" жестом отчаяния
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РИА Новости

МИД назвал санкции против "Северного потока — 2" жестом отчаяния

14:31 17.01.2020
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© Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
© Илья Питалев
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Недавние санкции США против "Северного потока — 2" выглядят как жест отчаяния, они не смогут заблокировать проект, заявили в МИД РФ.
"Политика искусственных ограничений и запретов в условиях современной глобальной экономики имеет свои пределы, в конечном счете, неизбежно ударит по интересам самих США. Это демонстрируют и недавние меры Вашингтона против "Северного потока - 2", которые выглядят, скорее, как жест отчаяния и не в состоянии заблокировать выгодный для России и Европы энергетический проект", - говорится в опубликованных на сайте министерства ответах на вопросы СМИ, полученных к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
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