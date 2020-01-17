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Мать Джулиана Ассанжа поблагодарила Ruptly за беспристрастность
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РИА Новости

Мать Джулиана Ассанжа поблагодарила Ruptly за беспристрастность

14:27 17.01.2020 (обновлено: 16:45 17.01.2020)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастник акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
Участник акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала, что мать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поблагодарила Ruptly за беспристрастность.

"Мама Джулиана Ассанжа благодарит ребят из нашего видеоагентства", — написала она в Telegram-канале, сопроводив запись скриншотом благодарности.

В твите Кристин Ассанж говорится: "Спасибо Барнаби (продюсер Ruptly в Великобритании. — Прим. ред.) и Ruptly за то, что всегда с нами, чтобы беспристрастно рассказывать о моем сыне".
Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В 2010 году в Швеции его обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, а в минувшем ноябре опять закрыли.
С июня 2020 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля прошлого года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
После этого власти Штатов предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Сейчас в лондонском суде проходят слушания по вопросу экстрадиции. В Штатах Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.
Офис телеканала RT в Москве
18 ноября 2019, 13:17Акценты
Сначала они прогоняют Ассанжа, потом отключают RTНациональная кабельная сеть Эквадора в минувшую пятницу отключила телеканал RT от вещания. Отключение произошло без предварительного уведомления и объяснения причин.
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Арест Джулиана АссанжаRT RuptlyWikiLeaksДжулиан АссанжМаргарита СимоньянЭквадорЛондонСШАДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
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