Мать Джулиана Ассанжа поблагодарила Ruptly за беспристрастность

"Мама Джулиана Ассанжа благодарит ребят из нашего видеоагентства", — написала она в Telegram-канале, сопроводив запись скриншотом благодарности.

твите Кристин Ассанж говорится: "Спасибо Барнаби (продюсер Ruptly в Великобритании. — Прим. ред.) и Ruptly за то, что всегда с нами, чтобы беспристрастно рассказывать о моем сыне".

Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году в Швеции его обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, а в минувшем ноябре опять закрыли.

С июня 2020 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля прошлого года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.