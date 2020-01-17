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Суд получил ходатайство об аресте заммэра Ярославля по делу о взятке
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РИА Новости

Суд получил ходатайство об аресте заммэра Ярославля по делу о взятке

14:26 17.01.2020 (обновлено: 14:32 17.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Кировский районный суд Ярославля получил ходатайство следствия об аресте задержанного по подозрению в получении взятки заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что заммэра по вопросам градостроительства Бадаев задержан по подозрению в получении взятки. СУСК РФ по региону и мэрия пока не комментировали эти сведения.
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"Ходатайство в отношении Бадаева поступило в Кировский суд", - сказала Козлова.
Она уточнила РИА Новости, что следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу. Козлова добавила, что Бадаев подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
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