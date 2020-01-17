Хаменеи назвал подразделение Сулеймани гуманитарной организацией

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что спецподразделение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс", которое возглавлял убитый генерал Касем Сулеймани, защищает всех притесненных в регионе и является "гуманитарной организацией".
Выступая с первой за восемь лет пятничной молитвой, Хаменеи заявил, что "Аль-Кудс" необходимо рассматривать как "гуманитарную организацию с благородными целями и гуманными ценностями".
"Они бойцы, не знающие границ, и придут везде, где в них нуждаются. Они сохраняют достоинство всех притесненных… и спешат на помощь всем людям, которые имеют менее привилегированное положение в регионе", - заявил Хаменеи.
Он отметил, что "Аль-Кудс" на протяжении многих лет под руководством генерала Касема Сулеймани обеспечивали безопасность Ирана, "не давая угрозам приблизиться".
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.