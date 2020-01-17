Опрос показал, сколько россиян считают себя счастливыми

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Около трети россиян (30%) оценивают уровень своего счастья как высокий, свидетельствуют результаты опроса Около трети россиян (30%) оценивают уровень своего счастья как высокий, свидетельствуют результаты опроса ФОМ

По данным исследования, 30% россиян оценили уровень своего счастья как высокий, 26% назвали его средним, 25% - выше среднего, 8% - ниже среднего, и 6% считают свой уровень счастья низким. Еще 6% затруднились ответить.

Отмечается, что 31% граждан в целом скорее удовлетворены своей жизнью, 29% - в чем-то удовлетворены, в чем-то нет, 14% - полностью удовлетворены, 13% - скорее не удовлетворены, 8% - совершенно не удовлетворены, еще 5% затруднились ответить.

Как указано в опросе, 32% респондентов считают, что в настоящий момент их жизнь в чем-то хороша, в чем-то плоха, 31% полагают, что она скорее хорошая, 15% - что скорее плохая, 9% - что жизнь хорошая, 7% - что плохая, еще 7% затруднились ответить.