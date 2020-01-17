В ЦПК прокомментировали сокращение российского экипажа на МКС

"Следует отметить, что в период экспедиций МКС-23 - МКС-51, когда на борту российского сегмента МКС находились три российских космонавта, на выполнение российской научной программы в среднем затрачивалось более 35% их фактического рабочего времени. Сокращение числа российских космонавтов на борту российского сегмента МКС в период экспедиций МКС-51 - МКС-60, начиная с апреля 2017 года, привело к снижению объема выполняемых работ в этом направлении до 27,9% от общего фактического рабочего времени космонавтов", - говорится в отчете о полете вернувшегося в октябре 2019 года экипажа, опубликованном на сайте Центра подготовки космонавтов.