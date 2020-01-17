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2020-01-17T14:21+0300
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В ЦПК прокомментировали сокращение российского экипажа на МКС
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РИА Новости

В ЦПК прокомментировали сокращение российского экипажа на МКС

14:21 17.01.2020
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© NASAКорабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС
© NASA
Корабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сокращение российского экипажа МКС с трех до двух человек, проведенное весной 2017 года, несущественно снизило выполнение научной программы - его уровень упал с 35 до почти 28%, подсчитали специалисты Центра подготовки космонавтов.
"Следует отметить, что в период экспедиций МКС-23 - МКС-51, когда на борту российского сегмента МКС находились три российских космонавта, на выполнение российской научной программы в среднем затрачивалось более 35% их фактического рабочего времени. Сокращение числа российских космонавтов на борту российского сегмента МКС в период экспедиций МКС-51 - МКС-60, начиная с апреля 2017 года, привело к снижению объема выполняемых работ в этом направлении до 27,9% от общего фактического рабочего времени космонавтов", - говорится в отчете о полете вернувшегося в октябре 2019 года экипажа, опубликованном на сайте Центра подготовки космонавтов.
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В апреле 2019 года исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал РИА Новости, что космонавты на МКС тратят все больше времени на обслуживание систем МКС в связи с их износом, но ситуация не катастрофическая.
Ранее сообщалось, что российский экипаж вернется к своей полной численности после запуска нового модуля "Наука", в котором есть третье спальное место и стойки с научной аппаратурой. Запуск модуля планируется на конец 2020 года - начало 2021 года. Пока же российская квота отдана зарубежным партнерам.
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Хочу стать космонавтомСергей КрикалевЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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