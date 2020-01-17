Источник сообщил о намерении Хафтара подписать перемирие с ПНС Ливии

АФИНЫ, 17 янв - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар сообщил в ходе переговоров с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, что подпишет в Берлине мирное соглашение с правительством национального согласия Файеза Сарраджа при выполнении ряда выдвинутых им условий, сообщил дипломатический источник журналистам после переговоров.
"Хафтар сказал, что для подписания соглашения есть предварительные условия, которые он ранее выдвигал", - сказал источник.
Он не уточнил, какие именно.
Переговоры Хафтара и Дендиаса в Афинах проходили более полутора часов. Скоро начнётся встреча Хафтара с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.