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2020-01-17T16:01+0300
https://ria.ru/20200117/1563542968.html
Источник сообщил о намерении Хафтара подписать перемирие с ПНС Ливии
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РИА Новости

Источник сообщил о намерении Хафтара подписать перемирие с ПНС Ливии

14:14 17.01.2020 (обновлено: 16:01 17.01.2020)
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© Фото : Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
© Фото : Геннадий Мельник
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
АФИНЫ, 17 янв - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар сообщил в ходе переговоров с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, что подпишет в Берлине мирное соглашение с правительством национального согласия Файеза Сарраджа при выполнении ряда выдвинутых им условий, сообщил дипломатический источник журналистам после переговоров.
"Хафтар сказал, что для подписания соглашения есть предварительные условия, которые он ранее выдвигал", - сказал источник.
Он не уточнил, какие именно.
Переговоры Хафтара и Дендиаса в Афинах проходили более полутора часов. Скоро начнётся встреча Хафтара с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарНикос ДендиасЛивияВ мире
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