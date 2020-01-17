Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-17T14:04+0300
https://ria.ru/20200117/1563542244.html
Медведев назвал смену кабмина естественной ситуацией в период перемен
https://cdn22.img.ria.ru/images/156354/13/1563541373_0:112:3164:1893_1036x0_80_0_0_934790bd691564b2dcd617d0e7d5f476.jpg
РИА Новости

Медведев назвал смену кабмина естественной ситуацией в период перемен

14:04 17.01.2020
579
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и Михаил Мишустин
Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев призвал ушедшее в отставку правительство спокойно работать до формирования нового кабинета, подчеркнув, что смена правительства - нормальная ситуация в период перемен в стране.
Новый премьер РФ Михаил Мишустин и Медведев встретились в пятницу в Доме правительства с ушедшим в отставку кабинетом министров.
Медведев выразил надежду на то, что до того, как новое правительство будет сформировано, "все будет надлежащим образом происходить". "Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные", - заявил Медведев.
Михаил Мишустин
15 января, 20:37Формирование нового правительства
Михаил Мишустин: технократ в финансовой сфере
840039
Обсудить 6
Формирование нового правительстваМихаил МишустинДмитрий МедведевРоссияПолитика
Рекомендуем
Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин
Медведев: уходящее правительство будет работать в полной мере
Михаил Мишустин
Мишустин назвал исполнение послания президента главной задачей
Мишустин: Все продолжают исполнять свои обязанности
Мишустин и Медведев встретились с членами правительства
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев пожелал успехов новому премьеру и правительству
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил работу членов правительства
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич рассказал о сроках рассмотрения проекта о зампреде Совбеза
Дмитрий Медведев
Медведев поблагодарил членов кабинета министров за работу
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Партии в Думе не должны получать более 40% мест, считает Жириновский
Участники съезда партии Единая Россия
В "Единой России" рассказали о претензиях к работе четырех министерств
Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию. 17 января 2020
Группа по изменению Конституции провела организационное заседание
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Комитет Совфеда направит Матвиенко доклад об изменениях в Конституцию
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД ждет ответ НАТО на предложение о снижении напряженности
Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров
Мишустин назначил нового руководителя ФНС
Здание МИД РФ
МИД пообещал всегда отвечать на ограничение работы российских СМИ
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Почти половина россиян уверены в реализации послания Путина парламенту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния