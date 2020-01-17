Медведев назвал смену кабмина естественной ситуацией в период перемен

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев призвал ушедшее в отставку правительство спокойно работать до формирования нового кабинета, подчеркнув, что смена правительства - нормальная ситуация в период перемен в стране.
Новый премьер РФ Михаил Мишустин и Медведев встретились в пятницу в Доме правительства с ушедшим в отставку кабинетом министров.
Медведев выразил надежду на то, что до того, как новое правительство будет сформировано, "все будет надлежащим образом происходить". "Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные", - заявил Медведев.