МИД пообещал всегда отвечать на ограничение работы российских СМИ

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва всегда будет предпринимать вынужденные ответные меры при попытках ограничить работу российских СМИ за рубежом, сообщил МИД РФ.
Ведомство подчеркнуло, что Россия обеспечивает свободную и беспрепятственную работу всем без исключения иностранным журналистам в стране в полном соответствии с обязательствами, принятыми в рамках ООН, ОБСЕ и других международных площадок.
"Но на попытки ограничения работы наших средств массовой информации за рубежом и создания вокруг них атмосферы враждебности всегда будем отвечать вынужденными ответными мерами", - говорится в опубликованных на сайте министерства ответах на вопросы СМИ, полученных к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.