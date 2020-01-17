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МИД пообещал всегда отвечать на ограничение работы российских СМИ
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РИА Новости

МИД пообещал всегда отвечать на ограничение работы российских СМИ

14:00 17.01.2020 (обновлено: 14:02 17.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва всегда будет предпринимать вынужденные ответные меры при попытках ограничить работу российских СМИ за рубежом, сообщил МИД РФ.
Ведомство подчеркнуло, что Россия обеспечивает свободную и беспрепятственную работу всем без исключения иностранным журналистам в стране в полном соответствии с обязательствами, принятыми в рамках ООН, ОБСЕ и других международных площадок.
"Но на попытки ограничения работы наших средств массовой информации за рубежом и создания вокруг них атмосферы враждебности всегда будем отвечать вынужденными ответными мерами", - говорится в опубликованных на сайте министерства ответах на вопросы СМИ, полученных к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
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