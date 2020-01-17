МИД пообещал всегда отвечать на ограничение работы российских СМИ

"Но на попытки ограничения работы наших средств массовой информации за рубежом и создания вокруг них атмосферы враждебности всегда будем отвечать вынужденными ответными мерами", - говорится в опубликованных на сайте министерства ответах на вопросы СМИ, полученных к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.