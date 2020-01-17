Мишустин назвал исполнение послания президента главной задачей

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новый премьер РФ Михаил Мишустин пообещал в ближайшее время встретиться с новым составом правительства РФ после его утверждения, считает главной задачей кабинета реализацию послания президента Федеральному Собранию.
Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев встретились в пятницу с ушедшим в отставку правительством страны.
Глава правительства поблагодарил Медведева за совместную работу. "Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось, всех коллег знаю лично. Хочу сказать, что на сегодняшний день все в соответствии с указом президента продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать", - обратился Мишустин к членам правительства.
"В ближайшее время после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета мы встретимся", - добавил премьер.
Кроме того, Мишустин отметил важность исполнения положений послания президента.
"Самое главное на сегодняшний момент - сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному Собранию, которым мы все и занимаемся", - сказал Мишустин, еще раз поблагодарив коллег по прежнему правительству за работу.