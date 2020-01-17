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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-17T13:58+0300
https://ria.ru/20200117/1563541346.html
Мишустин назвал исполнение послания президента главной задачей
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РИА Новости

Мишустин назвал исполнение послания президента главной задачей

13:58 17.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новый премьер РФ Михаил Мишустин пообещал в ближайшее время встретиться с новым составом правительства РФ после его утверждения, считает главной задачей кабинета реализацию послания президента Федеральному Собранию.
Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев встретились в пятницу с ушедшим в отставку правительством страны.
Глава правительства поблагодарил Медведева за совместную работу. "Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось, всех коллег знаю лично. Хочу сказать, что на сегодняшний день все в соответствии с указом президента продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать", - обратился Мишустин к членам правительства.
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"В ближайшее время после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета мы встретимся", - добавил премьер.
Кроме того, Мишустин отметил важность исполнения положений послания президента.
"Самое главное на сегодняшний момент - сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному Собранию, которым мы все и занимаемся", - сказал Мишустин, еще раз поблагодарив коллег по прежнему правительству за работу.
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