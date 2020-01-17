Медведев оценил работу членов правительства

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ушедший в отставку премьер-министр Дмитрий Медведев поблагодарил членов кабинета министров за работу, отметив, что они ориентировались на выполнение поставленных задач, по его словам, многое получилось, а каждый член кабмина исключительно добросовестно трудился на своем посту.

Он отметил, что с кем-то из членов кабмина проработал в правительстве почти 8 лет - все время на посту премьера, с кем-то работал поменьше - уже в составе второго правительства.

"Но хочу сказать, что все вы старались, все вы ориентировались на выполнение задач, планов, поставленных президентом, вытекающих из указов, из директивных документов правительства. Скажу прямо: многое получилось, что-то не получилось. Но, действительно, так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны", - подчеркнул экс-глава кабмина.