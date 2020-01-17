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Численность населения Германии обновила рекорд
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РИА Новости

Численность населения Германии обновила рекорд

13:53 17.01.2020
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© РИА Новости / Александр ВильфУлица в немецком городе
Улица в немецком городе
© РИА Новости / Александр Вильф
Улица в немецком городе. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Численность населения Германии по итогам 2019 года составила 83,2 миллиона человек, обновив рекорд, следует из данных федерального бюро статистики.
"В конце 2019 года в Германии по оценкам статистического бюро жило примерно на 200 тысяч человек больше, чем в конце 2018 года. С 83,2 миллиона человек численность населения достигла нового рекорда", - говорится в сообщении бюро.
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При этом динамика роста населения в 2019-м стала самой низкой с 2012 года. Рост населения обеспечивается за счет иммиграции. Как отмечают в бюро, "без учета прироста за счет иммиграции уже с 1972 года население сокращается, поскольку каждый год умирает больше людей, чем рождается".
По оценкам бюро, в 2019 году родились 770-790 тысяч человек, скончались 920-940 тысяч человек (787 и 955 тысяч в 2018 году, соответственно), таким образом, естественная убыль составляет от 130 до 170 тысяч человек (167 тысяч в 2018 году). Сальдо миграции в 2019 году было положительным и оценивается в 300-350 тысяч человек. При этом этот показатель продолжает снижаться после 2015 года, когда на фоне миграционного кризиса этот показатель составил 1,1 миллиона человек.
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ГерманияЭкономика
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