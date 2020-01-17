Погода в Москве установила рекорд тепла

"Сегодня мало кто ждал рекорда, потому что предполагалось, что температура не повысится более плюс 3-3,5 градуса. Но стоило солнцу выглянуть, как температура на станции ВДНХ в 13 часов повысилась до 4,3 градуса. Уже этих значений достаточно для того, чтобы сказать, что рекорд, установленный 17 января 1925 года, побит", - сказала Позднякова, уточнив, что прежний рекорд составлял плюс 4,2 градуса.