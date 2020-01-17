Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T13:59+0300
https://ria.ru/20200117/1563540627.html
Погода в Москве установила рекорд тепла
https://cdn25.img.ria.ru/images/156351/32/1563513284_0:55:3072:1783_1036x0_80_0_0_0ca2d2dcbb17d9ff78745ac2c52595db.jpg
РИА Новости

Погода в Москве установила рекорд тепла

13:51 17.01.2020 (обновлено: 13:59 17.01.2020)
597
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский Кремль, храм Христа Спасителя и Кремлевскую набережную с Большого Москворецкого моста
Вид на Московский Кремль, храм Христа Спасителя и Кремлевскую набережную с Большого Москворецкого моста
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Рекорд тепла установлен в Москве в пятницу, температура повысилась до 4,3 градуса выше ноля, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в пятницу в столице ожидается рекордно теплая погода.
"Сегодня мало кто ждал рекорда, потому что предполагалось, что температура не повысится более плюс 3-3,5 градуса. Но стоило солнцу выглянуть, как температура на станции ВДНХ в 13 часов повысилась до 4,3 градуса. Уже этих значений достаточно для того, чтобы сказать, что рекорд, установленный 17 января 1925 года, побит", - сказала Позднякова, уточнив, что прежний рекорд составлял плюс 4,2 градуса.
Вид на Главное здание МГУ на Воробьевых горах
15 января, 03:35РИА Наука
В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
121101
Обсудить 0
Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
Рекомендуем
Москва. 16 января 2020
Погода в Москве в четверг побила рекорд 95-летней давности
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское в Москве. 17 января 2020
Синоптик рассказал, сколько в Москве продлится теплая погода
Алтайский край
На Алтае объявили штормовое предупреждение из-за метели
Вид на Московский Кремль
Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве в пятницу
Ростех запустит производство спортивного пистолета на базе «Удава»
Опубликованы кадры испытаний новейшего пистолета "Аспид"
Улица в немецком городе
Численность населения Германии обновила рекорд
Мишустин: Все продолжают исполнять свои обязанности
Мишустин и Медведев встретились с членами правительства
Москва
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Политолог Валерия Касамара
Проректор ВШЭ прокомментировала запрет на политзаявления от имени вуза
Участники съезда партии Единая Россия
В "Единой России" рассказали о претензиях к работе четырех министерств
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины написал заявление об отставке
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Телеведущий Иван Ургант
Урганту пригрозили уголовным делом
Девушка с коляской гуляет в Парке Горького в Москве
Синоптики предрекли россиянам "весну в середине зимы"
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния