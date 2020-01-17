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Проректор ВШЭ прокомментировала запрет на политзаявления от имени вуза
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РИА Новости

Проректор ВШЭ прокомментировала запрет на политзаявления от имени вуза

13:49 17.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПолитолог Валерия Касамара
Политолог Валерия Касамара
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Политолог Валерия Касамара . Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Возможные поправки в правила внутреннего распорядка Высшей школы экономики (ВШЭ), касающиеся обязательства студентов и сотрудников не выступать с политическими заявлениями, необходимы для того, чтобы позиция одного студента или преподавателя не воспринималась как позиция всего вуза, который находится вне политики, заявила РИА Новости проректор ВШЭ Валерия Касамара.
Ранее на сайте ВШЭ появилась публикация о том, что на ближайшем ученом совете НИУ ВШЭ будут рассмотрены поправки в правила внутреннего распорядка обучающихся и правила внутреннего трудового распорядка, а также порядок поддержки студенческих инициатив. Среди поправок во внутренний распорядок есть пункт о том, что студентов и сотрудников обяжут не выступать с политическими заявлениями от лица вуза, а также неопределенных групп - "студентов факультета" или "жителей общежития".
Информационная табличка Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве.
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"У нас до этого в правилах это четко прописано не было, у нас была позиция университета, которая много раз озвучивалась,... что университет вне политики, но мы посчитали, что необходимо более четко это проговорить, потому что так возникает масса толкований, а нарушения так или иначе продолжаются", - рассказала Касамара.
Она также отметила, что ВШЭ сейчас - очень большой университет, и "когда группа лиц или какое-то одно лицо заявляет свою политическую позицию и расширяет ее на весь университет, то нам это кажется некорректным и неправильным", поскольку в университете есть люди с очень разными позициями, и этих позиций много.
Касамара добавила, что если студент или сотрудник хочет сделать какое-то политическое заявление, то, безусловно, имеет право его делать как гражданин РФ, но не от имени всего университета, а именно от себя.
"Поэтому здесь проблема только в том, что очень часто мы встречаем очень расширительное толкование своей позиции, когда один человек или небольшая группа лиц хотят что-то заявить, они заявляют это не от себя конкретно, а от всего университета. Поэтому мы решили конкретизировать в правилах внутреннего распорядка именно этот момент", - уточнила проректор.
По словам Касамары, наказание за нарушение этого правила также будет обсуждаться на ученом совете, но скорее всего это будет выговор или замечание.
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Валерия КасамараВысшая школа экономики (ВШЭ)РоссияОбщество
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