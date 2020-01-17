Глава МИД Венесуэлы надеется на прогресс в диалоге с оппозицией

ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Правительство Правительство Венесуэлы искренне надеется на возобновление диалога с оппозицией и рассчитывает на достижение прогресса в контактах со всеми сторонами уже в этом году, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса

Арреаса с 15 по 19 января находится с визитом в Пекине, где он уже провел встречи с главой МИД КНР Ван И и заместителем председателя КНР Ван Цишанем.

"В прошлом году у нас была целая серия консультаций с оппозицией в разных местах, к примеру в Осло, мы достигли определенного прогресса, но я хотел бы напомнить, что венесуэльская оппозиция продолжает обращаться к Вашингтону за их советами и предложениями, им необходимо прислушиваться к идеям США и Трампа", - заявил Арреаса.

При этом, по его словам, "диалог властей с оппозицией и его результаты признаны США".

"Мы надеемся, что оппозиция сможет вернуться за стол переговоров, потому что после возвращения из Осло в настоящее время они не в состоянии продолжать с нами диалог. Гуаидо ранее обнародовал заявление, в котором сообщил о приостановке диалога оппозиции с правительством, но мы искренне хотим продолжить диалог со всеми сторонами", - указал глава МИД Венесуэлы.

Он добавил, что среди оппозиции также есть различные силы, различные мнения и голоса. Некоторые из них говорят о том, что нужно обеспечить суверенитет и интересы народа Венесуэлы вместо того, чтобы думать лишь об интересах политиков.

"Мы также хотим обсудить вопрос укрепления нашей экономики, и надеемся, что в 2020 году мы сможем добиться прогресса в диалоге со всеми сторонами", – добавил он.