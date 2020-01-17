Мишустин и Медведев встретились с членами правительства

Кабинет министров в среду в полном составе ушел в отставку, но продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового.

Мишустин утром приехал в Дом правительства на Краснопресненской набережной и более часа общался с Медведевым один на один в кабинете председателя кабмина.

Затем они вместе вышли на встречу с членами правительства.

Медведев поблагодарил всех за ответственный подход и выразил надежду на "надлежащую работу" до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет.

"Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные". Дмитрий Медведев

Работу в кабинете министров Медведев назвал одной из самых сложных, требующей максимальной отдачи, так как ее всегда критично оценивают граждане страны.

"Скажу прямо: многое получилось, что-то не получилось. Но, действительно, так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны", — подчеркнул экс-глава кабмина.

Обращаясь к присутствующим, он отметил, что они трудились "исключительно добросовестно", и поблагодарил всех за службу Отечеству.

Медведев пожелал "максимальных успехов" в достижении поставленных целей новому правительству и его председателю.

Мишустин, в свою очередь, отметил совместную работу с Медведевым.

"Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось, всех коллег знаю лично. Хочу сказать, что на сегодняшний день все в соответствии с указом президента продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать". Михаил Мишустин

Премьер пообещал провести новую встречу после всех консультаций и объявления состава кабмина.

Кроме того, Мишустин отметил важность исполнения положений послания президента.