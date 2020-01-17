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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-17T15:31+0300
https://ria.ru/20200117/1563540246.html
Мишустин и Медведев встретились с членами правительства
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РИА Новости

Мишустин и Медведев встретились с членами правительства

13:47 17.01.2020 (обновлено: 15:31 17.01.2020)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Новый премьер-министр Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев встретились с членами правительства.
Кабинет министров в среду в полном составе ушел в отставку, но продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового.
Мишустин утром приехал в Дом правительства на Краснопресненской набережной и более часа общался с Медведевым один на один в кабинете председателя кабмина.
Затем они вместе вышли на встречу с членами правительства.
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Медведев поблагодарил всех за ответственный подход и выразил надежду на "надлежащую работу" до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет.

"Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные".

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
Дмитрий Медведев
Работу в кабинете министров Медведев назвал одной из самых сложных, требующей максимальной отдачи, так как ее всегда критично оценивают граждане страны.
"Скажу прямо: многое получилось, что-то не получилось. Но, действительно, так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны", — подчеркнул экс-глава кабмина.
Обращаясь к присутствующим, он отметил, что они трудились "исключительно добросовестно", и поблагодарил всех за службу Отечеству.
Медведев пожелал "максимальных успехов" в достижении поставленных целей новому правительству и его председателю.
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Мишустин, в свою очередь, отметил совместную работу с Медведевым.

"Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось, всех коллег знаю лично. Хочу сказать, что на сегодняшний день все в соответствии с указом президента продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать".

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Михаил Мишустин
Премьер пообещал провести новую встречу после всех консультаций и объявления состава кабмина.
Кроме того, Мишустин отметил важность исполнения положений послания президента.
"Самое главное на сегодняшний момент — сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию, которым мы все и занимаемся", — сказал он, еще раз поблагодарив коллег по прежнему правительству за работу.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинДмитрий МедведевПравительство РФРоссияПолитика
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