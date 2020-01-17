В AliExpress Россия рассказали о новогодних покупках россиян

МОСКВА, 17 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В компании AliExpress Россия подвели итоги шоппинга россиян в новогодние праздники.
Выяснилось, что в этом сезоне очень популярна не зимняя обувь. Кроме того, велик спрос на увлажнители воздуха – он вырос сразу в три раза, как и на увлажняющие крема и маски.
Всего за новогоднюю неделю россияне сделали 9 миллионов заказов. 70% приходится на одежду, детские товары и электронику. Хит продаж в этом секторе – беспроводные наушники. Галопирующими темпами растёт количество новых российских продавцов на платформе – за год в сто раз.