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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-17T13:40+0300
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В AliExpress Россия рассказали о новогодних покупках россиян
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РИА Новости

В AliExpress Россия рассказали о новогодних покупках россиян

13:40 17.01.2020
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© Fotolia / ganzo12Новогодние подарки под елкой
Новогодние подарки под елкой
© Fotolia / ganzo12
МОСКВА, 17 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В компании AliExpress Россия подвели итоги шоппинга россиян в новогодние праздники.
Выяснилось, что в этом сезоне очень популярна не зимняя обувь. Кроме того, велик спрос на увлажнители воздуха – он вырос сразу в три раза, как и на увлажняющие крема и маски.
Всего за новогоднюю неделю россияне сделали 9 миллионов заказов. 70% приходится на одежду, детские товары и электронику. Хит продаж в этом секторе – беспроводные наушники. Галопирующими темпами растёт количество новых российских продавцов на платформе – за год в сто раз.
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Россия-Китай: ГлавноеAliExpressРоссияОбщество
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