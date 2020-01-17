Немецкий министр посетила российский стенд на "Зеленой неделе"

Российский павильон занимает площадку свыше 5 тысяч квадратных метров, организованную минсельхозом России совместно с Российским экспортным центром. На выставке представлены 18 регионов России, от некоторых субъектов федерации на открытие выставки приехали их руководители (Калининградская, Белгородская, Ростовская области, Краснодарский край). В выставке участвуют порядка 250 российских производителей, которые представят свою продукцию – хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбу и морепродукты, овощи и фрукты, растительное масло, мед, вино и другие товары.

Международная сельскохозяйственная выставка "Зеленая неделя" (Grüne Woche) проходит в 85-й раз в столице Германии при участии более 1800 компаний, в рамках форума запланированы около 300 мероприятий. Делегации из более чем 100 стран примут участие в работе выставки. Страной-партнером в этом году выступает Хорватия. Россия представлена обширной делегацией из руководителей ряда регионов (Калининградская, Ростовская, Белгородская области, Краснодарский край), министерства сельского хозяйства и предпринимателей.