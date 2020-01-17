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Немецкий министр посетила российский стенд на "Зеленой неделе"
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РИА Новости

Немецкий министр посетила российский стенд на "Зеленой неделе"

13:38 17.01.2020
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© РИА Новости / Татьяна ФирсоваМеждународная сельскохозяйственная выставка "Зеленая неделя" в Берлине
Международная сельскохозяйственная выставка Зеленая неделя в Берлине
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Международная сельскохозяйственная выставка "Зеленая неделя" в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Стенд РФ открылся на проходящей в Берлине сельскохозяйственной выставке "Зеленая неделя", передает корреспондент РИА Новости.
В официальной церемонии приняли участие министр сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер, замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин и посол России в Берлине Сергей Нечаев. Клекнер со своими коллегами отведала каравай, российские делегаты вручили ей подарки - ставропольский шоколад и чай.
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Российский павильон занимает площадку свыше 5 тысяч квадратных метров, организованную минсельхозом России совместно с Российским экспортным центром. На выставке представлены 18 регионов России, от некоторых субъектов федерации на открытие выставки приехали их руководители (Калининградская, Белгородская, Ростовская области, Краснодарский край). В выставке участвуют порядка 250 российских производителей, которые представят свою продукцию – хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбу и морепродукты, овощи и фрукты, растительное масло, мед, вино и другие товары.
Международная сельскохозяйственная выставка "Зеленая неделя" (Grüne Woche) проходит в 85-й раз в столице Германии при участии более 1800 компаний, в рамках форума запланированы около 300 мероприятий. Делегации из более чем 100 стран примут участие в работе выставки. Страной-партнером в этом году выступает Хорватия. Россия представлена обширной делегацией из руководителей ряда регионов (Калининградская, Ростовская, Белгородская области, Краснодарский край), министерства сельского хозяйства и предпринимателей.
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