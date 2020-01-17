МИД прокомментировал возможный выход США из Договора по открытому небу

В начале октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел упомянул, что Белый дом "изучает возможности" выхода из договора, и выступил против этой идеи. Вскоре после этого газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп уже подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из договора. При этом, по информации издания, решение это не окончательное, консультации продолжаются.
"Выход США из договора нанесет серьезный ущерб всей архитектуре европейской безопасности и поставит нас перед необходимостью предпринять адекватные шаги", - говорится в ответах министерства иностранных дел России на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.