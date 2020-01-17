МИД прокомментировал возможный выход США из Договора по открытому небу

"Выход США из договора нанесет серьезный ущерб всей архитектуре европейской безопасности и поставит нас перед необходимостью предпринять адекватные шаги", - говорится в ответах министерства иностранных дел России на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.