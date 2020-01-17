МИД: "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на давление США

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Проект газопровода Проект газопровода "Северный поток–2" будет достроен, несмотря на давление США , трезвомыслящим европейцам выгода от создания дополнительного экспортного маршрута газа очевидна, говорится в заявлении МИД РФ.

"Включение известных санкционных положений в американский закон о расходах на оборону в 2020 г. – неприкрытое вмешательство в европейские дела. Некоторые американские сенаторы дошли до прямых угроз в адрес конкретных подрядчиков, осуществляющих строительство СП-2. Цель, понятно, – не забота о европейской энергобезопасности, а проталкивание дорогого американского СПГ на рынок Европы", - говорится в ответе МИД РФ на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Отмечается, что такие действия США являются вопиющим примером недобросовестной конкуренции под прикрытием политизированных лозунгов.

"Несмотря на продолжающееся давление, "Северный поток – 2" будет достроен. Трезвомыслящим европейцам выгода от создания дополнительного экспортного маршрута газа очевидна. Хотя есть и страны, готовые работать на заокеанских хозяев в ущерб интересам своих граждан", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.