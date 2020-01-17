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МИД: "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на давление США
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РИА Новости

МИД: "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на давление США

13:33 17.01.2020 (обновлено: 13:46 17.01.2020)
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© Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
© Илья Питалев
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток–2" будет достроен, несмотря на давление США, трезвомыслящим европейцам выгода от создания дополнительного экспортного маршрута газа очевидна, говорится в заявлении МИД РФ.
"Включение известных санкционных положений в американский закон о расходах на оборону в 2020 г. – неприкрытое вмешательство в европейские дела. Некоторые американские сенаторы дошли до прямых угроз в адрес конкретных подрядчиков, осуществляющих строительство СП-2. Цель, понятно, – не забота о европейской энергобезопасности, а проталкивание дорогого американского СПГ на рынок Европы", - говорится в ответе МИД РФ на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
Отмечается, что такие действия США являются вопиющим примером недобросовестной конкуренции под прикрытием политизированных лозунгов.
"Несмотря на продолжающееся давление, "Северный поток – 2" будет достроен. Трезвомыслящим европейцам выгода от создания дополнительного экспортного маршрута газа очевидна. Хотя есть и страны, готовые работать на заокеанских хозяев в ущерб интересам своих граждан", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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Северный поток — 2РоссияСШАВ мире
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