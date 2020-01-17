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Власти не участвуют в праздновании 75-летия освобождения Варшавы
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РИА Новости

Власти не участвуют в праздновании 75-летия освобождения Варшавы

13:30 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВозложение венка к памятнику Благодарности Красной армии в Варшаве
Возложение венка к памятнику Благодарности Красной армии в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Возложение венка к памятнику Благодарности Красной армии в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Скромные торжества по случаю 75-летия освобождения Варшавы от немецкой оккупации проходят в польской столице без участия официальных властей страны, передает корреспондент РИА Новости.
Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года).
Утром у Могилы неизвестного солдата на площади Пилсудского состоялось возложение венков, организованное Союзом солдат Войска польского. В церемонии приняли участие несколько сотен человек - ветераны Войска польского, активисты патриотических организаций, представители нескольких дипмиссий, в частности, России и Белоруссии. Был возложен также венок от мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Сам мэр на мероприятие не прибыл.
Примерно за час до церемонии МИД Польши разместил в Twitter запись, где выразил уважение к красноармейцам, пролившим кровь в борьбе с нацизмом, но заявил, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы". "Мы уважаем кровь, пролитую в борьбе с нацизмом, но в 1945 году режим Сталина привел к террору, преступлениям и грабежам. Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы", - заявил МИД Польши.
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В Варшаве в этот же день состоится торжественное возложение венков на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры, где похоронены десятки тысяч советских солдат. Сюда по традиции придут ветераны, общественники, представители российского посольства.
Официальная Варшава не отмечает 75-летие освобождения от фашистов. Как заявила РИА Новости представитель пресс-службы города, "много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве".
Не будет в Варшаве и праздничного салюта. Вместо этого салютовать освободителям польской столицы будут в Москве - в небо запустят около 3 тысяч праздничных фейерверков. Всего в 2020 году состоятся шесть салютов - в годовщину освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Вчера, 11:50
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Вторая мировая война (1939-1945)ПольшаВаршаваВ мире
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