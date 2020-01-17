Власти не участвуют в праздновании 75-летия освобождения Варшавы

ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Скромные торжества по случаю 75-летия освобождения Скромные торжества по случаю 75-летия освобождения Варшавы от немецкой оккупации проходят в польской столице без участия официальных властей страны, передает корреспондент РИА Новости.

Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года).

Утром у Могилы неизвестного солдата на площади Пилсудского состоялось возложение венков, организованное Союзом солдат Войска польского. В церемонии приняли участие несколько сотен человек - ветераны Войска польского, активисты патриотических организаций, представители нескольких дипмиссий, в частности, России и Белоруссии. Был возложен также венок от мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Сам мэр на мероприятие не прибыл.

Примерно за час до церемонии МИД Польши разместил в Twitter запись, где выразил уважение к красноармейцам, пролившим кровь в борьбе с нацизмом, но заявил, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы". "Мы уважаем кровь, пролитую в борьбе с нацизмом, но в 1945 году режим Сталина привел к террору, преступлениям и грабежам. Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы", - заявил МИД Польши.

В РФ ранее неоднократно заявляли о попытках Запада переписать историю Второй мировой войны и ее итоги. В среду в ходе послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации её истории.

В Варшаве в этот же день состоится торжественное возложение венков на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры, где похоронены десятки тысяч советских солдат. Сюда по традиции придут ветераны, общественники, представители российского посольства.

Официальная Варшава не отмечает 75-летие освобождения от фашистов. Как заявила РИА Новости представитель пресс-службы города, "много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве".