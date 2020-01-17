МИД призвал к сохранению Договора по открытому небу

"Считаем ДОН важной мерой укрепления доверия и транспарентности в военной области. Осознаем его значимость и необходимость полноценного функционирования. В связи с информацией о возможном выходе США из ДОН хотели бы отметить, что Россия сделает все возможное для его сохранения", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.