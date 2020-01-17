МИД призвал к сохранению Договора по открытому небу

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва считает договор по открытому небу важной мерой укрепления транспарентности в военной области и сделает все возможное для его сохранения, говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.
В начале октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел упомянул, что Белый дом "изучает возможности" выхода из договора, и выступил против этой идеи. Вскоре после этого газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп уже подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из договора. При этом, по информации издания, решение это не окончательное, консультации продолжаются.
"Считаем ДОН важной мерой укрепления доверия и транспарентности в военной области. Осознаем его значимость и необходимость полноценного функционирования. В связи с информацией о возможном выходе США из ДОН хотели бы отметить, что Россия сделает все возможное для его сохранения", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
В ведомстве подчеркнули, что Москва рассчитывает на здравомыслие и дальновидность партнеров. "Считаем необходимым урегулировать имеющиеся разногласия по выполнению ДОН путем переговоров с учетом озабоченностей всех сторон. Готовы к совместной предметной работе с государствами-участниками", - добавили в МИД.
25 декабря 2019, 22:25В МИД указали на парадокс при выходе США из Договора по открытому небу