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МИД призвал к сохранению Договора по открытому небу
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РИА Новости

МИД призвал к сохранению Договора по открытому небу

13:30 17.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва считает договор по открытому небу важной мерой укрепления транспарентности в военной области и сделает все возможное для его сохранения, говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.
В начале октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел упомянул, что Белый дом "изучает возможности" выхода из договора, и выступил против этой идеи. Вскоре после этого газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп уже подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из договора. При этом, по информации издания, решение это не окончательное, консультации продолжаются.
"Считаем ДОН важной мерой укрепления доверия и транспарентности в военной области. Осознаем его значимость и необходимость полноценного функционирования. В связи с информацией о возможном выходе США из ДОН хотели бы отметить, что Россия сделает все возможное для его сохранения", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
В ведомстве подчеркнули, что Москва рассчитывает на здравомыслие и дальновидность партнеров. "Считаем необходимым урегулировать имеющиеся разногласия по выполнению ДОН путем переговоров с учетом озабоченностей всех сторон. Готовы к совместной предметной работе с государствами-участниками", - добавили в МИД.
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016
25 декабря 2019, 22:25
В МИД указали на парадокс при выходе США из Договора по открытому небу
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Элиот ЭнгелДоговор по открытому небуДональд ТрампМИД РФРоссияСШАВ мире
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