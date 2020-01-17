Фермеры в Армении протестуют из-за ограничений на забой скота

ЕРЕВАН, 17 янв – РИА Новости. Армянские фермеры проводят акцию протеста у здания правительства в Армянские фермеры проводят акцию протеста у здания правительства в Ереване , требуя снять ограничение на забой скота, передает корреспондент РИА Новости.

С 15 января в Армении вступило в силу требование, согласно которому фермеры могут продавать мясо только в случае забоя скота в специально оборудованных бойнях.

"У крестьян нет возможности доставлять скотину на бойни, платить за забой… Такие правила уничтожат животноводство в Армении… Мы готовы к любым действиям, чтобы добиться отмены запрета, вплоть до блокирования автотрасс", - сказал журналистам один из участников акции.

По его мнению, в каждом селе должен работать ветеринар, который сможет разрешить забой скота на продажу в личных хозяйствах фермеров.