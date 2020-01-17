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Фермеры в Армении протестуют из-за ограничений на забой скота
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РИА Новости

Фермеры в Армении протестуют из-за ограничений на забой скота

13:28 17.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКоровы на ферме
Коровы на ферме
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Коровы на ферме. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 янв – РИА Новости. Армянские фермеры проводят акцию протеста у здания правительства в Ереване, требуя снять ограничение на забой скота, передает корреспондент РИА Новости.
С 15 января в Армении вступило в силу требование, согласно которому фермеры могут продавать мясо только в случае забоя скота в специально оборудованных бойнях.
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"У крестьян нет возможности доставлять скотину на бойни, платить за забой… Такие правила уничтожат животноводство в Армении… Мы готовы к любым действиям, чтобы добиться отмены запрета, вплоть до блокирования автотрасс", - сказал журналистам один из участников акции.
По его мнению, в каждом селе должен работать ветеринар, который сможет разрешить забой скота на продажу в личных хозяйствах фермеров.
Участники акции заявили, что продолжат акцию у здания правительства в понедельник.
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