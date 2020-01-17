Опубликованы кадры испытаний новейшего пистолета "Аспид"

"Растущий спрос открывает для нового пистолета большие перспективы внутри страны, а его тактико-технические характеристики позволят успешно конкурировать с аналогами на зарубежных рынках гражданской стрелковой продукции", — отметил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко.

Пистолет будет создан в трех вариантах: стандартный, облегченный и серийный. Магазин стандартной модели будет вмещать 22 патрона, облегченной — 18. При этом все комплектации оснастят специальными накладками на рукоятку, которые позволят подгонять оружие под хватку стрелка. Масса пистолета без патронов в зависимости от модификации составит от 800 до 1100 граммов.