Опубликованы кадры испытаний новейшего пистолета "Аспид"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) опубликовал видео испытаний новейшего спортивного пистолета "Аспид".
Оружие, создающееся на основе пистолетного комплекса "Удав", можно будет эксплуатировать при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов, подчеркнули в институте.
"Растущий спрос открывает для нового пистолета большие перспективы внутри страны, а его тактико-технические характеристики позволят успешно конкурировать с аналогами на зарубежных рынках гражданской стрелковой продукции", — отметил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко.
Пистолет будет создан в трех вариантах: стандартный, облегченный и серийный. Магазин стандартной модели будет вмещать 22 патрона, облегченной — 18. При этом все комплектации оснастят специальными накладками на рукоятку, которые позволят подгонять оружие под хватку стрелка. Масса пистолета без патронов в зависимости от модификации составит от 800 до 1100 граммов.
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