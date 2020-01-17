Послание Путина повысило рейтинг президента, показал опрос

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Рейтинг оценки деятельности президента РФ Рейтинг оценки деятельности президента РФ Владимира Путина среди россиян вырос на 3 процентных пункта после его выступления с посланием Федеральному собранию, свидетельствуют данные ВЦИОМ

Результаты исследования гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров представил в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Как послание отразилось на рейтинге оценки деятельности президента. Данные за 16 число: 67% опрошенных одобрили работу Путина на посту президента. Еще днем раньше было 64%. Эффект позитивный", - сказал Федоров.

Он уточнил, что доля россиян, негативно оценивающих деятельность Путина, снизилась за день с 27% до 24%.

Уровень доверия президенту, по данным ВЦИОМ, на следующий день после послания составил 71%. При этом за прошлую неделю, с 9 по 12 января, показатель доверия деятельности Путина составил 68,9%, о недоверии заявили 26,6% опрошенных. Показатель одобрения составил по среднему значению 62,3%.

Оценка одобрения работы правительства России с 9 по 12 января скорректировались до 41,2% (неделей ранее - 41,9%), оценка работы премьер-министра не изменилась - ее одобряют 38,1%.