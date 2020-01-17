Послание Путина повысило рейтинг президента, показал опрос

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Рейтинг оценки деятельности президента РФ Владимира Путина среди россиян вырос на 3 процентных пункта после его выступления с посланием Федеральному собранию, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Результаты исследования гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров представил в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Как послание отразилось на рейтинге оценки деятельности президента. Данные за 16 число: 67% опрошенных одобрили работу Путина на посту президента. Еще днем раньше было 64%. Эффект позитивный", - сказал Федоров.
Он уточнил, что доля россиян, негативно оценивающих деятельность Путина, снизилась за день с 27% до 24%.
Уровень доверия президенту, по данным ВЦИОМ, на следующий день после послания составил 71%. При этом за прошлую неделю, с 9 по 12 января, показатель доверия деятельности Путина составил 68,9%, о недоверии заявили 26,6% опрошенных. Показатель одобрения составил по среднему значению 62,3%.
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Оценка одобрения работы правительства России с 9 по 12 января скорректировались до 41,2% (неделей ранее - 41,9%), оценка работы премьер-министра не изменилась - ее одобряют 38,1%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 января 2020 года среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.