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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-17T18:05+0300
https://ria.ru/20200117/1563538979.html
Послание Путина повысило рейтинг президента, показал опрос
https://cdn22.img.ria.ru/images/156344/56/1563445630_441:0:3159:1529_1036x0_80_0_0_7ea1756b11ca7f13f492be76323b1441.jpg
РИА Новости

Послание Путина повысило рейтинг президента, показал опрос

13:25 17.01.2020 (обновлено: 18:05 17.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Рейтинг оценки деятельности президента РФ Владимира Путина среди россиян вырос на 3 процентных пункта после его выступления с посланием Федеральному собранию, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Результаты исследования гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров представил в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Как послание отразилось на рейтинге оценки деятельности президента. Данные за 16 число: 67% опрошенных одобрили работу Путина на посту президента. Еще днем раньше было 64%. Эффект позитивный", - сказал Федоров.
Он уточнил, что доля россиян, негативно оценивающих деятельность Путина, снизилась за день с 27% до 24%.
Уровень доверия президенту, по данным ВЦИОМ, на следующий день после послания составил 71%. При этом за прошлую неделю, с 9 по 12 января, показатель доверия деятельности Путина составил 68,9%, о недоверии заявили 26,6% опрошенных. Показатель одобрения составил по среднему значению 62,3%.
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
15 января, 19:33
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Оценка одобрения работы правительства России с 9 по 12 января скорректировались до 41,2% (неделей ранее - 41,9%), оценка работы премьер-министра не изменилась - ее одобряют 38,1%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 января 2020 года среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
4411004136
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Послание президента России Федеральному собраниюВЦИОМВалерий ФедоровВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вот и результат всей этой многоходовки, поправить рейтинг спасти систему.
17 января, 15:22
с старый прапор
8071113
Ради рейтинга работает
17 января, 15:17
xxxx2005
7665013
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