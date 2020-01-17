Лавров рассказал о ситуации в Иране в момент падения Boeing

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года

"Есть информация, что в момент после этой атаки иранцы ожидали еще одного удара Соединенных Штатов. Не знали, в какой форме, но в воздухе были минимум шесть F-35 - в воздушном пространстве прямо на границе Ирана. Это информация, которая, я думаю, еще подлежит перепроверке. Но просто хочу подчеркнуть нервозность, которая всегда присутствует в таких ситуациях", - заявил Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.