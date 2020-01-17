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Лавров рассказал о ситуации в Иране в момент падения Boeing
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РИА Новости

Лавров рассказал о ситуации в Иране в момент падения Boeing

13:16 17.01.2020
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© РИА Новости / Александр ВильфИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Предполагаемое присутствие F-35 в воздухе у границ Ирана вскоре после ударов Тегерана по американским базам в Ираке и незадолго до падения украинского Boeing 737 показывает нервозность сложившейся на тот момент ситуации, заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.
"Есть информация, что в момент после этой атаки иранцы ожидали еще одного удара Соединенных Штатов. Не знали, в какой форме, но в воздухе были минимум шесть F-35 - в воздушном пространстве прямо на границе Ирана. Это информация, которая, я думаю, еще подлежит перепроверке. Но просто хочу подчеркнуть нервозность, которая всегда присутствует в таких ситуациях", - заявил Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
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Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Позднее, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныСергей ЛавровИранУкраинаВ мире
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