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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-17T13:24+0300
https://ria.ru/20200117/1563538272.html
Послание Путина вызвало у россиян надежду, сообщил ВЦИОМ
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РИА Новости

Послание Путина вызвало у россиян надежду, сообщил ВЦИОМ

13:14 17.01.2020 (обновлено: 13:24 17.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию произвело на россиян преимущественно положительное впечатление и вызвало надежду и ощущение уверенности в завтрашнем дне, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, озвучив результаты исследования.

"Интересно ли было то, о чем говорил Путин, или нет? 34% посчитали, что все выступление было интересным, 28% считают, что большая часть выступления была интересна, 16% - только часть интересна, остальное нет, и 8% посчитали, что в целом выступление было неинтересным. В целом мы видим, что больше половины опрошенных полагают, что интересное было выступление", - сказал Федоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По данным опроса, у 22% россиян послание вызвало надежду, у 14% - уважение, еще у 14% - доверие. 13% рассказали, что послание вселило в них уверенность в завтрашнем дне, 9% признались, что почувствовали гордость. В общей сложности, 73% опрошенных назвали ту или иную позитивную эмоцию, подытожил Федоров.
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В негативных эмоциях от послания признались 20% опрошенных: 6% рассказали о недоверии, о беспокойстве - 5%, о разочаровании - 4%. 3% почувствовали раздражение, а 2% - возмущение и недовольство.

"Какое в целом произвело на вас впечатление? 30% сказали, что полностью положительное, 51% - скорее положительное. 9% скорее отрицательное, 4% полностью отрицательное. Тут большая динамика по сравнению с прошлым годом. Впечатление в этом году 81% позитивное, в прошлом было почти на 30% меньше", - заключил гендиректор ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 января 2020 года среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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161300244
Обсудить 3
Послание президента России Федеральному собраниюВЦИОМВалерий ФедоровВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Единственное, что могут наши правители, так это подарить надежду..... очередную!
17 января, 13:30
Д Денис Хорошев
1330232
"...вызвало надежду и ощущение уверенности в завтрашнем дне". Вот не надо из людей дураков делать. Плавали, знаем.
17 января, 14:10
SGSvetlana Gerasimova
1730000
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