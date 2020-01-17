Послание Путина вызвало у россиян надежду, сообщил ВЦИОМ

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию произвело на россиян преимущественно положительное впечатление и вызвало надежду и ощущение уверенности в завтрашнем дне, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, озвучив результаты исследования.
"Интересно ли было то, о чем говорил Путин, или нет? 34% посчитали, что все выступление было интересным, 28% считают, что большая часть выступления была интересна, 16% - только часть интересна, остальное нет, и 8% посчитали, что в целом выступление было неинтересным. В целом мы видим, что больше половины опрошенных полагают, что интересное было выступление", - сказал Федоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По данным опроса, у 22% россиян послание вызвало надежду, у 14% - уважение, еще у 14% - доверие. 13% рассказали, что послание вселило в них уверенность в завтрашнем дне, 9% признались, что почувствовали гордость. В общей сложности, 73% опрошенных назвали ту или иную позитивную эмоцию, подытожил Федоров.
В негативных эмоциях от послания признались 20% опрошенных: 6% рассказали о недоверии, о беспокойстве - 5%, о разочаровании - 4%. 3% почувствовали раздражение, а 2% - возмущение и недовольство.
"Какое в целом произвело на вас впечатление? 30% сказали, что полностью положительное, 51% - скорее положительное. 9% скорее отрицательное, 4% полностью отрицательное. Тут большая динамика по сравнению с прошлым годом. Впечатление в этом году 81% позитивное, в прошлом было почти на 30% меньше", - заключил гендиректор ВЦИОМ.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 января 2020 года среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.