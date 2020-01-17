Послание Путина вызвало у россиян надежду, сообщил ВЦИОМ

"Интересно ли было то, о чем говорил Путин, или нет? 34% посчитали, что все выступление было интересным, 28% считают, что большая часть выступления была интересна, 16% - только часть интересна, остальное нет, и 8% посчитали, что в целом выступление было неинтересным. В целом мы видим, что больше половины опрошенных полагают, что интересное было выступление", - сказал Федоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".