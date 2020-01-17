"Все ждут русских": Минобороны раскрыло архивы об освобождении Варшавы

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Двести тысяч погибших советских солдат, 690 тысяч награжденных медалями участников боев, полный разгром врага и историческая победа — ровно 75 лет назад в ходе Висло-Одерского наступления Красная армия освободила Варшаву. Немцы контролировали город с 28 сентября 1939-го. К годовщине изгнания нацистов из польской столицы Минобороны России опубликовало ранее засекреченные документы, проливающие свет на уникальную военную операцию и жизнь оккупированного города. РИА Новости приводит наиболее интересные фрагменты.

О Варшавском восстании

Варшавское восстание, организованное командованием Армии Крайовой, началось 1 августа 1944-го и продолжалось два месяца — до 2 октября. Немцы его жестоко подавили. Красная армия помогала восставшим с 13 сентября. Так, авиация Белорусского фронта совершила 4821 самолето-вылет в район Варшавы — сбрасывали грузы, наносили штурмовые и бомбовые удары по противнику. Повстанцам доставляли оружие, боеприпасы, продовольствие, медикаменты.

В переговорах члена Военного совета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта Константина Телегина с замначальника Главного политуправления РККА генерал-лейтенантом Иосифом Шикиным от 27 сентября 1944-го идет речь о бедственном положении восставших и том, как им помочь.

"Сегодня поддерживали устойчивую радиосвязь с северным и южным районами повстанцев и получили следующие донесения. Первая радиограмма: "Очень сильно противник теснит. Частичная потеря территории с южной стороны. Усиленно прошу огня артиллерии и авиабомбардировок по группировке противника под аллеей Неподлеглости на юг с линии Одинца — Пуловска — Вокольска. Во всем городе голод и тяжелое настроение".

© Фото : public domain Немецкие солдаты на улицах Варшавы, 1944-й год © Фото : public domain Немецкие солдаты на улицах Варшавы, 1944-й год

Вторая радиограмма: "Положение исключительно тяжелое. Единственный выход — поддержка артиллерией и авиацией. Вдоль улицы Ловицкой, улицы Бельведерской, форт Мокотувы, улице Чечета, улице Шортер и по известным Вам огневым позициям артиллерии противника". Третья радиограмма: "Повстанцы в течение семи дней в ожесточенных боях уничтожили 33 танка, шесть бронемашин и четыре дзота. Голод и сильный артобстрел подрывают моральный дух восставших. Положение становится критическим. Оказывайте помощь артиллерией и авиацией. Все ожидают прихода Красной армии".

О концлагерях

В оккупированной Польше немцы создали сеть концентрационных лагерей для массового уничтожения нелояльного населения. В них замучили и заморили голодом миллионы человек. Среди опубликованных документов есть донесение политуправления 1-го Белорусского фронта о концлагере Треблинка от 9 сентября 1944-го. Там истребляли не только поляков, евреев и цыган, но и англичан, американцев.

© Минобороны РФ Схема немецкой сети путей сообщения между концлагерями, расположенными на территории Польши © Минобороны РФ Схема немецкой сети путей сообщения между концлагерями, расположенными на территории Польши

"В душегубке треблинского "тод-лагеря" немцами умерщвлено не менее 500 англичан и американцев, проживавших в Польше, главным образом в Варшаве. Подробнее других об этом рассказывают бывшие заключенные Вольф-Шейнберг и Мендель Корытницкий. Из рассказов ясно, что в июле 1942-го немцы приказали всем англичанам и американцам собраться в Варшаву на тюремную площадь для обмена. Утверждалось, что немцы договорились с союзниками об их обмене на немецких военнопленных. Англичанам и американцам гарантировалось возвращение на родину. Их вместе с семьями вывезли из Варшавы на грузовиках в Треблинку. Англичане и американцы не содержались в лагере ни дня, а были наравне с тысячами других немедленно направлены "в баню", где и умерщвлены. Считая, что вопрос об их истреблении в Треблинском лагере смерти представляет в настоящий момент исключительный политический интерес, прошу вашего ходатайства о назначении следствия по этому вопросу".

О подвигах советских солдат

О беспрецедентно высоких темпах наступления на Варшаву и ожесточенном сопротивлении немцев красноречиво свидетельствуют донесения с фронта и наградные документы на солдат и офицеров Красной армии. Так, в наградном листе на командира батальона 447-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии 61-й армии гвардии капитана Николая Акишина подробно описан подвиг, за который комбата удостоили звания Героя Советского Союза.

Николай Акишин Николай Акишин

"Действуя с батальоном в ночном бою, прорвал глубоко эшелонированную оборону противника южнее г. Варшава, занял четыре линии траншей и уничтожил до 150 гитлеровцев, захватил при этом три тяжелых миномета, восемь орудий и много другого вооружения, — говорится в документе, датированном 6 февраля 1945-го. — Преследуя по пятам противника в танковом десанте, батальон под командованием гв. капитана Акишина с хода форсировал р. Кюддов, не дав противнику разрушить переправу, захватил траншеи на западном берегу реки и, успешно отразив две контратаки, прочно закрепился, и с подходом основных сил и танков дал им возможность беспрепятственно переправиться".

© Минобороны РФ Наградной лист капитана Николая Акишина, командира 1-й стрелкового батальона 447-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии © Минобороны РФ Наградной лист капитана Николая Акишина, командира 1-й стрелкового батальона 447-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии

После этого батальон Акишина обошел немцев с фланга и ворвался в населенный пункт Рушендорф, где уничтожил 250 солдат и офицеров гарнизона. Освободив Рушендорф, бойцы захватили господствующую высоту в окрестностях Варшавы, прорвали проволочные заграждения и зачистили от гитлеровцев шесть дзотов. Комбат Акишин был трижды ранен, но не вышел из-под огня до тех пор, пока его батальон не отбил все контратаки.

О взятии Варшавы

Первыми в столицу вступили бойцы 1-й армии Войска Польского: в ночь на 17 января 1945-го они форсировали Вислу, сломили сопротивление противника и утром ворвались в город. Вслед за ними с юга, преодолев сильно укрепленную оборонительную полосу немцев, вошли в Варшаву подразделения 61-й армии. По случаю освобождения города командующий войсками 1-го Белорусского фронта Георгий Жуков обратился к президенту Краевой Рады Народовой Болеславу Беруту.

© РИА Новости / Александр Капустянский Танки вошли в прорыв на плацдарме за рекой Вислой. 1-й Белорусский фронт. Великая Отечественная война 1941-1945 годов © РИА Новости / Александр Капустянский Танки вошли в прорыв на плацдарме за рекой Вислой. 1-й Белорусский фронт. Великая Отечественная война 1941-1945 годов

"С чувством особой радости имеем честь сообщить Вам, что войска 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска Польского сегодня, 17 января 1945 года, в результате обходного маневра, соединенного со штурмом, овладели столицей польского демократического государства Варшава, освободив ее от немецких захватчиков отныне и навсегда. Многострадальная Варшава возвращена в лоно свободных от немецких захватчиков городов. Войска 1-го Белорусского фронта вместе с Вами и всем дружественным Советскому Союзу польским народом разделяют радость торжества победы и верят, что кровь, пролитая воинами Красной армии и Войска Польского за освобождение столицы, еще больше цементирует великую и неразрывную дружбу польского и советского народов. Войска 1-го Белорусского фронта продолжают успешно выполнять свою задачу по очищению остальной территории польского государства от немецких оккупантов".

Об отношении польского населения

Это сегодня польские власти активно искажают роль Красной армии в освобождении страны от фашистских захватчиков. Но 75 лет назад советских воинов в Польше встречали с ликованием, о чем свидетельствует множество архивных документов. Один из них — донесение начальнику политуправления 1-го Украинского фронта от 1 августа 1944 года.

"Пять дней назад части армии перешли советско-польскую границу и ведут бои с противником на территории Польши, отбрасывая врага на запад, — читаем в документе. — За это время армия прошла вглубь Польши от 60 до 80 километров, освободила несколько городов и более тысячи сельских населенных пунктов. На всем боевом пути по территории страны наши части встречаются местным населением исключительно дружелюбно, приветливо и радостно, как армия освободителей от немецко-фашистских захватчиков. В населенных пунктах навстречу нашим передовым частям выходят на улицы почти все жители. Они радостными возгласами приветствуют наших бойцов и офицеров, выносят им воду и молоко, угощают ягодами, преподносят цветы и горячо выражают благодарность за освобождение от ига, под которым они находились почти пять лет".