МИД Польши заявил, что Красная армия не принесла свободы

ВАРШАВА, 17 янв - РИА Новости. МИД МИД Польши в день 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков выразил уважение в отношении красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнул, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы".

"Мы уважаем кровь, пролитую в борьбе с нацизмом, но в 1945 году режим Сталина привел к террору, преступлениям и грабежам. Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы", - говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.

Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года).

Тем не менее, Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как заявила РИА Новости представитель пресс-службы города, "много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве".

В преддверии памятной даты легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года, рассказал РИА Новости о послевоенных событиях. Он отметил, что Советский Союз помог не только освободить Польшу, сохранить ее богатую культуру, традиции, но и возродить ее народное хозяйство: в стране не было ни одной отрасли, которую не помогали бы восстановить специалисты из СССР. Ботян назвал безумием политику Польши в отношении истории войны и надругательством над памятью сотен тысяч советских и польских солдат.