МИД Польши заявил, что Красная армия не принесла свободы

"Мы уважаем кровь, пролитую в борьбе с нацизмом, но в 1945 году режим Сталина привел к террору, преступлениям и грабежам. Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы", - говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.
Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года).
Тем не менее, Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как заявила РИА Новости представитель пресс-службы города, "много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве".
В преддверии памятной даты легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года, рассказал РИА Новости о послевоенных событиях. Он отметил, что Советский Союз помог не только освободить Польшу, сохранить ее богатую культуру, традиции, но и возродить ее народное хозяйство: в стране не было ни одной отрасли, которую не помогали бы восстановить специалисты из СССР. Ботян назвал безумием политику Польши в отношении истории войны и надругательством над памятью сотен тысяч советских и польских солдат.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.