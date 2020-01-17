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Клишас попросил не писать глупости о группе по изменению Конституции
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РИА Новости

Клишас попросил не писать глупости о группе по изменению Конституции

12:58 17.01.2020 (обновлено: 13:16 17.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас призвал журналистов "не заниматься ерундой" и не приписывать группе "никаких глупостей".
"Не нужно за рабочую группу придумывать никаких новых положений конституции. Вот вчера, например, у меня было большое количество от СМИ вопросов, связанных с тем, что рабочая группа якобы была распущена. Сегодня у нас новый анекдот, ряд СМИ уверяют, что в проектах (изменений в конституцию) написано, что в них будет предусмотрено положение о самороспуске Госдумы. Давайте, уважаемые представители СМИ, не будем заниматься разного рода ерундой и не будем придумывать никаких глупостей, а тем более, приписывать их рабочей группе", - заявил Клишас на первом заседании рабочей группы.
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