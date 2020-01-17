Клишас попросил не писать глупости о группе по изменению Конституции

"Не нужно за рабочую группу придумывать никаких новых положений конституции. Вот вчера, например, у меня было большое количество от СМИ вопросов, связанных с тем, что рабочая группа якобы была распущена. Сегодня у нас новый анекдот, ряд СМИ уверяют, что в проектах (изменений в конституцию) написано, что в них будет предусмотрено положение о самороспуске Госдумы. Давайте, уважаемые представители СМИ, не будем заниматься разного рода ерундой и не будем придумывать никаких глупостей, а тем более, приписывать их рабочей группе", - заявил Клишас на первом заседании рабочей группы.