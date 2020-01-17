Эксперты: в 2019 году Японию посетили 120 тысяч россиян

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Число россиян, побывавших в Японии в 2019 году, составило 120 тысяч человек, что на 26,6 процента больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает московский офис Японской национальной туристической организации (JNTO).

По данным JNTO, в декабре Японию посетили почти девять тысяч россиян. Это на 39,8 процентов превышает прошлогодние показатели. Тогда страна приняла чуть более шести тысяч человек. Турпоток растет благодаря увеличению рейсов из Дальнего Востока, увеличению посадочных мест в самолетах и активное продвижение Японии как туристического направления.

За год в Японию приехали более 31 миллиона человек со всего мира. В тройке лидеров – как и прежде, Китай, Южная Корея и Тайвань.