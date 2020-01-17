Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-17T17:58+0300
https://ria.ru/20200117/1563536843.html
Эксперты: в 2019 году Японию посетили 120 тысяч россиян
https://cdn25.img.ria.ru/images/15145/88/151458890_0:48:512:336_1036x0_80_0_0_f902d4b1fd3a6b5af054b02c78e240c5.jpg
РИА Новости

Эксперты: в 2019 году Японию посетили 120 тысяч россиян

17:58 17.01.2020
558
© РИА Новости / Александров АртурЯпонский пейзаж
Японский пейзаж
© РИА Новости / Александров Артур
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Число россиян, побывавших в Японии в 2019 году, составило 120 тысяч человек, что на 26,6 процента больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает московский офис Японской национальной туристической организации (JNTO).
По данным JNTO, в декабре Японию посетили почти девять тысяч россиян. Это на 39,8 процентов превышает прошлогодние показатели. Тогда страна приняла чуть более шести тысяч человек. Турпоток растет благодаря увеличению рейсов из Дальнего Востока, увеличению посадочных мест в самолетах и активное продвижение Японии как туристического направления.
За год в Японию приехали более 31 миллиона человек со всего мира. В тройке лидеров – как и прежде, Китай, Южная Корея и Тайвань.
"По темпу роста турпотока в страну, сравнивая 2019 и 2018 годы, лидирует Вьетнам, затем следуют Великобритания, Россия, Филиппины и Таиланд", — отметили в представительстве.
Японский миллиардер Юсаку Мэзава
14 января, 03:42Туризм
СМИ: японский миллиардер ищет девушку, которая полетит с ним на Луну
100003
Спортсмены и команды
Филиппины
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмТайваньВеликобританияВьетнамКитайЯпонияРоссияТаиланд
Рекомендуем
Канатная дорога в Сочи
Горнолыжный курорт в Сочи из-за недостатка снега пригласил шамана
Пляж Эс Тренк на острове Майорка, Испания
Власти Балеарских островов запретили прыжки с балкона в воду
Международная сельскохозяйственная выставка Зеленая неделя в Берлине
Немецкий министр посетила российский стенд на "Зеленой неделе"
Мужчина у пункта обмена валюты
Туристы рассказали, на чем экономили в путешествиях
Сельскохозяйственная выставка
Россия примет участие в выставке "Зеленая неделя" в Берлине
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту
Эксперты рассказали, когда туристы покупают авиабилеты чаще всего
Ситуация у парламента Каталонии в Барселоне
Испания разрешила Каталонии открыть три представительства за границей
Мясоперерабатывающий завод
Китай открыл свой рынок для российской говядины
Международный аэропорт аэропорт имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле, Турция
АТОР: в аэропорту Стамбула начали штрафовать за таблички
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео прокомментировал смену правительства в России
Пуск ракеты-носителя Протон-М
Спутник, выведенный в космос "Протоном", потерял половину мощности
Пропускной пункт в Донбассе
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения силовиков
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
АТОР: в Таррагоне, где произошел взрыв, нет групп туристов из России
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Маршал Хафтар написал письмо Путину
Город Скопье в Македонии
Власти Северной Македонии намерены укреплять сотрудничество с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния