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В Кирове трех пострадавших при столкновении автобусов отпустили домой
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РИА Новости

В Кирове трех пострадавших при столкновении автобусов отпустили домой

12:51 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв – РИА Новости. Трое из восьми пострадавших при столкновении двух автобусов в Кирове отпущены домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Столкновение двух автобусов "ПАЗ" произошло в пятницу в 7.05 на улице Дзержинского в Кирове. По предварительным данным, водитель автобуса 22-го маршрута, подъезжая к остановке общественного транспорта, не справился с управлением и столкнулся с автобусом 44-го маршрута, который отъезжал от остановки. В момент ДТП в каждом транспортном средстве находилось по 20 пассажиров.
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"Тяжело пострадавших при столкновении нет. Трое из восьми травмированных, доставленных в больницу, уже отпущены домой. Все пострадавшие – взрослые, детей среди них нет", - заявили в УГИБДД.
Собеседник агентства добавил, что сотрудники Госавтоинспекции провели обследование дороги на месте столкновения двух автобусов. "Составлен акт выявленных недостатков в зимнем содержании улично-дорожной сети, возбуждено административное производство. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - отметили в региональном управлении ГИБДД.
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