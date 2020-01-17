В Кирове трех пострадавших при столкновении автобусов отпустили домой

Столкновение двух автобусов "ПАЗ" произошло в пятницу в 7.05 на улице Дзержинского в Кирове. По предварительным данным, водитель автобуса 22-го маршрута, подъезжая к остановке общественного транспорта, не справился с управлением и столкнулся с автобусом 44-го маршрута, который отъезжал от остановки. В момент ДТП в каждом транспортном средстве находилось по 20 пассажиров.