Лавров: Россия выступает за продление СНВ без предварительных условий

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия выступает за продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений без предварительных условий, но ясных сигналов из Вашингтона не видит, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы считаем, и президент это подтвердил еще раз осенью на совещаниях с руководителями вооруженных сил РФ, мы выступаем за продление договора СНВ-3 без каких-либо предварительных условий. Надеюсь, что нас американцы услышали, мы много раз об этом говорили. Пока никаких от них четких, внятных сигналов мы не видим", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
27 декабря 2019, 10:18СНВ-3 надо продлить до 5 февраля 2021 года, заявил Лавров