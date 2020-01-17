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Лавров: Россия выступает за продление СНВ без предварительных условий
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РИА Новости

Лавров: Россия выступает за продление СНВ без предварительных условий

12:49 17.01.2020 (обновлено: 13:05 17.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия выступает за продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений без предварительных условий, но ясных сигналов из Вашингтона не видит, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы считаем, и президент это подтвердил еще раз осенью на совещаниях с руководителями вооруженных сил РФ, мы выступаем за продление договора СНВ-3 без каких-либо предварительных условий. Надеюсь, что нас американцы услышали, мы много раз об этом говорили. Пока никаких от них четких, внятных сигналов мы не видим", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
27 декабря 2019, 10:18
СНВ-3 надо продлить до 5 февраля 2021 года, заявил Лавров
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Договор СНВ-3Сергей ЛавровРоссияСШАВ мире
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