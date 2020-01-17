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Тела граждан Украины, погибших при крушении Boeing, идентифицированы
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РИА Новости

Тела граждан Украины, погибших при крушении Boeing, идентифицированы

12:48 17.01.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Тела всех погибших в авиакатастрофе под Тегераном граждан Украины идентифицированы, заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
В авиакатастрофе в Иране погибли 11 украинцев.
"Все граждане Украины идентифицированы", - заявил Пристайко в Верховной раде.
По его словам, в пятницу станет известно, когда останки будут доставлены на Украину. Министр добавил, что для этого необходимо завершить технические процедуры.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
16 января, 19:31
От Ирана потребовали компенсаций родственникам погибших в катастрофе
Позднее, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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Крушение украинского самолета в ИранеУкраинаВ мире
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