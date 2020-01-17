Лавров предложил провести встречу по СВПД, чтобы понять будущее сделки

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. И. о. главы МИД России Сергей Лавров предложил провести встречу по СВПД на уровне политдиректоров всем оставшимся участникам соглашения, чтобы понять будущее сделки.
"Я думаю, что в ближайшее время необходимо провести какую-то встречу, чтобы честно разобраться в этой ситуации и понять, кто о чем думает", - заявил он на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
"Если говорить о том, что в ближайшее время мы будем делать, я считаю, нам нужно провести как минимум встречу политдиректоров всех остающихся участников Совместного всеобъемлющего плана действий - европейская тройка, Россия, Китай и, конечно же, Иран - и просто по-честному поговорить друг с другом", - добавил он.
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.