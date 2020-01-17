Лавров предложил провести встречу по СВПД, чтобы понять будущее сделки

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. И. о. главы МИД России И. о. главы МИД России Сергей Лавров предложил провести встречу по СВПД на уровне политдиректоров всем оставшимся участникам соглашения, чтобы понять будущее сделки.

"Я думаю, что в ближайшее время необходимо провести какую-то встречу, чтобы честно разобраться в этой ситуации и понять, кто о чем думает", - заявил он на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Если говорить о том, что в ближайшее время мы будем делать, я считаю, нам нужно провести как минимум встречу политдиректоров всех остающихся участников Совместного всеобъемлющего плана действий - европейская тройка, Россия, Китай и, конечно же, Иран - и просто по-честному поговорить друг с другом", - добавил он.

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.