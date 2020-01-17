Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T12:47+0300
https://ria.ru/20200117/1563536574.html
Лавров предложил провести встречу по СВПД, чтобы понять будущее сделки
https://cdn24.img.ria.ru/images/156353/11/1563531195_0:85:3072:1813_1036x0_80_0_0_cc9eafbb02cbe985b6476d6cbe10f459.jpg
РИА Новости

Лавров предложил провести встречу по СВПД, чтобы понять будущее сделки

12:47 17.01.2020
126
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Сергей Лавров
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. И. о. главы МИД России Сергей Лавров предложил провести встречу по СВПД на уровне политдиректоров всем оставшимся участникам соглашения, чтобы понять будущее сделки.
"Я думаю, что в ближайшее время необходимо провести какую-то встречу, чтобы честно разобраться в этой ситуации и понять, кто о чем думает", - заявил он на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
"Если говорить о том, что в ближайшее время мы будем делать, я считаю, нам нужно провести как минимум встречу политдиректоров всех остающихся участников Совместного всеобъемлющего плана действий - европейская тройка, Россия, Китай и, конечно же, Иран - и просто по-честному поговорить друг с другом", - добавил он.
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
Президент Ирана Хасан Рухани
16 января, 12:54
Роухани: Иран обогащает уран в больших объемах, чем до заключения СВПД
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
201000
Обсудить 0
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровИранВ мире
Рекомендуем
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: Россия выступает за продление СНВ без предварительных условий
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров считает, что Иран стоит подключить к переговорам по Афганистану
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров прокомментировал отказ Ирана от части обязательств по СВПД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров призвал Иран и страны Персидского залива к переговорам
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров прокомментировал запуск механизма урегулирования споров по СВПД
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Трагедия с самолетом в Иране была непреднамеренной, заявил Лавров
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров рассказал о ситуации в Иране в момент падения Boeing
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: Россия поддержит достижение соглашения между США и талибами
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: итоговые документы конференции по Ливии почти согласованы
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров намерен принять участие в конференции по Ливии в Берлине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: Польша убеждает Запад продвигать ее позицию по Второй мировой
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров оценил влияние обострения между США и Ираном на Афганистан
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Хаменеи назвал Великобританию, Германию и Францию марионетками США
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
МИД назвал санкции против "Северного потока — 2" жестом отчаяния
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния