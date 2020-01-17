Китай приветствовал назначение Мишустина на должность премьер-министра

Он выразил уверенность в том, что под руководством Мишустина новое правительство России сможет добиться новых успехов в государственном развитии, будет расширять сотрудничество с китайской стороной в рамках механизма регулярных встреч глав правительств и сообща продвигать двустороннее практическое сотрудничество.

В среду Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. В четверг по представлению главы государства Госдума утвердила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении его председателем правительства. До этого президент своим указом ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева.