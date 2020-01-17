Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T12:47+0300
https://ria.ru/20200117/1563536503.html
Китай приветствовал назначение Мишустина на должность премьер-министра
https://cdn21.img.ria.ru/images/156350/10/1563501043_0:0:2803:1576_1036x0_80_0_0_be050cbeba5c8c090360027b1972299d.jpg
РИА Новости

Китай приветствовал назначение Мишустина на должность премьер-министра

12:47 17.01.2020
404
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Китай приветствует назначение Михаила Мишустина на должность премьер-министра России, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Китайская сторона приветствует назначение господина Мишустина на должность премьер-министра России", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
16 января, 20:03Формирование нового правительства
Премьер Молдавии поздравил Мишустина с назначением на пост
Он выразил уверенность в том, что под руководством Мишустина новое правительство России сможет добиться новых успехов в государственном развитии, будет расширять сотрудничество с китайской стороной в рамках механизма регулярных встреч глав правительств и сообща продвигать двустороннее практическое сотрудничество.
В среду Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. В четверг по представлению главы государства Госдума утвердила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении его председателем правительства. До этого президент своим указом ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
16 января, 17:21
Кадыров уверен, что Мишустин обеспечит реализацию грандиозных задач
1000012
Обсудить 0
Гэн ШуанМихаил МишустинГосдума РФМИД КНРВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова пошутила об отставке премьера Украины
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров прокомментировал слова Валенсы о желании приехать в Москву
Воины Войска Польского и Советской Армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой
МИД Польши заявил, что Красная армия не принесла свободы
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины пытается "шантажировать" Зеленского, считают в Раде
Сергей Степашин
Степашин назвал Мишустина одним из лучших специалистов страны в IT
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров уверен, что Мишустин обеспечит реализацию грандиозных задач
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Клишас попросил не писать глупости о группе по изменению Конституции
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
В Раде прокомментировали заявление Гончарука об отставке
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: Россия выступает за продление СНВ без предварительных условий
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас оценил идею приоритета Конституции над международным правом
Участники съезда партии Единая Россия
В "Единой России" рассказали о претензиях к работе четырех министерств
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Россия учтет размещение вооружений США в Японии, заявил Лавров
Мишустин: Все продолжают исполнять свои обязанности
Мишустин и Медведев встретились с членами правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния