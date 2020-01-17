Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T12:43+0300
https://ria.ru/20200117/1563536357.html
Спортивный пистолет на базе "Удава" запустят в производство через год
https://cdn23.img.ria.ru/images/155292/43/1552924338_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_7a8e0f3ed3260b7e736f99545763614e.jpg
РИА Новости

Спортивный пистолет на базе "Удава" запустят в производство через год

12:43 17.01.2020
330
© РИА Новости / Андрей СтанавовСпецверсия пистолета "Удав" с глушителем, ЛЦУ и тактическим фонарем
Спецверсия пистолета Удав с глушителем, ЛЦУ и тактическим фонарем
© РИА Новости / Андрей Станавов
Спецверсия пистолета "Удав" с глушителем, ЛЦУ и тактическим фонарем. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Тактико-техническое задание на разработку 9х19-мм спортивного пистолета "Аспид" на базе "Удава" утверждено, его производство начнется в 2021 году, сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.
"Ростех начнет производство спортивного пистолета на базе "Удава" в 2021 году", - сказали в пресс-службе.
Подготовка пистолета Удав к стрельбе и снаряжение магазинов
28 декабря 2019, 13:11Новое оружие России
Пистолет "Удав" примут на вооружение в армии в 2020 году
Спортивный пистолет "Аспид" разрабатывается на платформе пистолетного комплекса "Удав", который в сентябре 2019 года завершил этап опытно-войсковой эксплуатации. Ресурс работы пистолета составит 25 тысяч выстрелов. Материалы и комплектующие, используемые в пистолете, обеспечат возможность его эксплуатации в интервале температур от минус 30 до плюс 50 градусов.
"На данный момент завершается этап разработки технического проекта, и уже сейчас можно сказать, что "Аспид" станет одним из лучших в классе спортивного оружия калибра 9х19 мм", – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.
Новый спортивный пистолет разрабатывается в вариантах для трех классов практической стрельбы: стандартный, облегченный и серийный. Стандартный оснастят магазином на 22 патрона, облегченный – на 18 патронов. Кроме того, облегченный "Аспид" получит крепления для коллиматорного прицела. Серийный "Аспид" кроме того оснащен планкой Пикатинни – системой рельсового крепления для прицелов и дополнительного оборудования, а также магазином на 18 патронов.
Все модификации получат специальные накладки на рукоятку пистолета, которые позволят подогнать оружие под индивидуальную хватку стрелка. Масса пистолета без патронов в зависимости от комплектации будет составлять от 800 до 1100 граммов.
Пистолет Удав в руках стрелка
12 сентября 2019, 04:34Новое оружие России
Источник: российский пистолет "Удав" прошел войсковые испытания
910010
Обсудить 2
Удав (пистолет)РостехРоссияБезопасность
Рекомендуем
Ростех запустит производство спортивного пистолета на базе «Удава»
Опубликованы кадры испытаний новейшего пистолета "Аспид"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова пошутила об отставке премьера Украины
Воины Войска Польского и Советской Армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой
МИД Польши заявил, что Красная армия не принесла свободы
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров прокомментировал слова Валенсы о желании приехать в Москву
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Россия учтет размещение вооружений США в Японии, заявил Лавров
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
В Раде прокомментировали заявление Гончарука об отставке
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ: "Газпром" попросил ФРГ снять ограничения газовой директивы ЕС
Фрагмент окаменелости Parioscorpio venator (слева). Ученые обнаружили, что органы дыхания и кровообращения древнего животного (в центре) идентичны современным скорпионам (справа)
Ученые выяснили, какое животное первым вышло из моря на сушу
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины пытается "шантажировать" Зеленского, считают в Раде
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины написал заявление об отставке
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас оценил идею приоритета Конституции над международным правом
Фотоаппараты Зенит на Женевском автосалоне
В России начались розничные продажи обновленного фотоаппарата "Зенит"
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров рассказал о ситуации в Иране в момент падения Boeing
Вид на Самару
В Самаре приставы нашли разыскиваемую французской полицией девочку
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран считает заявление Канады о расследовании авиакатастрофы странным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния