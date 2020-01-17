Спортивный пистолет на базе "Удава" запустят в производство через год

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Тактико-техническое задание на разработку 9х19-мм спортивного пистолета "Аспид" на базе Тактико-техническое задание на разработку 9х19-мм спортивного пистолета "Аспид" на базе "Удава" утверждено, его производство начнется в 2021 году, сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.

"Ростех начнет производство спортивного пистолета на базе "Удава" в 2021 году", - сказали в пресс-службе.

Спортивный пистолет "Аспид" разрабатывается на платформе пистолетного комплекса "Удав", который в сентябре 2019 года завершил этап опытно-войсковой эксплуатации. Ресурс работы пистолета составит 25 тысяч выстрелов. Материалы и комплектующие, используемые в пистолете, обеспечат возможность его эксплуатации в интервале температур от минус 30 до плюс 50 градусов.

"На данный момент завершается этап разработки технического проекта, и уже сейчас можно сказать, что "Аспид" станет одним из лучших в классе спортивного оружия калибра 9х19 мм", – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.

Новый спортивный пистолет разрабатывается в вариантах для трех классов практической стрельбы: стандартный, облегченный и серийный. Стандартный оснастят магазином на 22 патрона, облегченный – на 18 патронов. Кроме того, облегченный "Аспид" получит крепления для коллиматорного прицела. Серийный "Аспид" кроме того оснащен планкой Пикатинни – системой рельсового крепления для прицелов и дополнительного оборудования, а также магазином на 18 патронов.