Иран передаст черные ящики со сбитого самолета Киеву после их изучения

Ранее руководитель департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Украины Полина Чиж заявляла, что иранская сторона не реагирует на запросы украинских правоохранителей о международной правовой помощи в расследовании крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Одиннадцатого января иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Командующий Корпусом стражей исламской революции (Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый украинский самолет.