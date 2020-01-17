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Иран передаст черные ящики со сбитого самолета Киеву после их изучения
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РИА Новости

Иран передаст черные ящики со сбитого самолета Киеву после их изучения

12:42 17.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Иран готов передать "черные ящики" Украине после того, как к ним на месте получит доступ совместная международная группа по расследованию авиакатастрофы, заявил в пятницу глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Ранее руководитель департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Украины Полина Чиж заявляла, что иранская сторона не реагирует на запросы украинских правоохранителей о международной правовой помощи в расследовании крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 12:22
МИД Украины хочет зафиксировать вину Ирана в крушении Boeing
"Вчера поздно вечером у меня был разговор с иранским главой МИД, который заверил, что сейчас ответственность в первую очередь лежит на власти Ирана… предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию получат доступ к "черным ящикам" на месте, после этого отдельно иранская сторона готова черные ящики передать Украине", - сказал Пристайко, выступая в Раде. По его словам, это отвечает международным нормам, хотя Киев требует вернуть "черные ящики" сразу, чтобы обеспечить независимость расследования.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Одиннадцатого января иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Командующий Корпусом стражей исламской революции (Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый украинский самолет.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Вадим ПристайкоИранУкраинаВ мире
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