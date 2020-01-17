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Крашенинников заявил о незыблемости первых двух глав Конституции
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РИА Новости

Крашенинников заявил о незыблемости первых двух глав Конституции

12:41 17.01.2020
8623
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ не будет вносить изменения в первую и вторую главы, они незыблемы, хотя подобные предложения уже поступают, заявил сопредседатель комиссии Павел Крашенинников на ее первом заседании.
В первой главе Конституции РФ идет речь об основах конституционного строя, во второй - о правах и свободах человека и гражданина.

"Исходя из послания президента, из вчерашнего совещания с ним, мы будем работать над поправками, которые прозвучали в послании главы государства и не будем работать над поправками в первую и вторую главы конституции. Они незыблемы", - сказал Крашенинников.

По его словам, уже поступают предложения о внесении изменений в эти главы. "Но мы не будем вносить изменения в эти главы, а также в девятую, где говорится о порядке внесения изменений в конституцию", - подчеркнул депутат.
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Конституция РФПавел КрашенинниковПолитика
Популярные комментарии
Блаблабла...... Обещал Путин не повышать пенсионный возраст, повысил. Обещал Путин не трогать Конституцию, не удержался, полез и в неё. Так что что будет в финале, не известно. И главное, почему голосовать предлагают пакетно а не по каждому изменению? В пакет засунут поправку за которую отдельно не проголосуют. А перед ней и за ней, будут приемлемые поправки. Опять обманывают!
17 января, 12:45
Арсений Понфиленко
1800008
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