Крашенинников заявил о незыблемости первых двух глав Конституции

"Исходя из послания президента, из вчерашнего совещания с ним, мы будем работать над поправками, которые прозвучали в послании главы государства и не будем работать над поправками в первую и вторую главы конституции. Они незыблемы", - сказал Крашенинников.

По его словам, уже поступают предложения о внесении изменений в эти главы. "Но мы не будем вносить изменения в эти главы, а также в девятую, где говорится о порядке внесения изменений в конституцию", - подчеркнул депутат.