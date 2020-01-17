Крашенинников заявил о незыблемости первых двух глав Конституции

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ не будет вносить изменения в первую и вторую главы, они незыблемы, хотя подобные предложения уже поступают, заявил сопредседатель комиссии Павел Крашенинников на ее первом заседании.
В первой главе Конституции РФ идет речь об основах конституционного строя, во второй - о правах и свободах человека и гражданина.
"Исходя из послания президента, из вчерашнего совещания с ним, мы будем работать над поправками, которые прозвучали в послании главы государства и не будем работать над поправками в первую и вторую главы конституции. Они незыблемы", - сказал Крашенинников.
По его словам, уже поступают предложения о внесении изменений в эти главы. "Но мы не будем вносить изменения в эти главы, а также в девятую, где говорится о порядке внесения изменений в конституцию", - подчеркнул депутат.
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