Лавров: Россия поддержит достижение соглашения между США и талибами

"Мы же знаем, что и США в Афганистане сейчас - один из главных игроков, возглавляют целую коалицию, свои войска имеют в Афганистане, ведут переговоры, возобновили эти переговоры с талибами - мы это поддерживаем, между прочим. Мы считаем, что очень важно, чтобы была достигнута договоренность, которая затем позволит начать переговоры между всеми афганцами. Это ведь условие, которое талибы поставили, и которое было принято", - заявил Лавров.