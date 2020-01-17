Лавров: Россия поддержит достижение соглашения между США и талибами

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия поддерживает и старается способствовать достижению соглашения между США и талибами, заявил в пятницу и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
"Мы же знаем, что и США в Афганистане сейчас - один из главных игроков, возглавляют целую коалицию, свои войска имеют в Афганистане, ведут переговоры, возобновили эти переговоры с талибами - мы это поддерживаем, между прочим. Мы считаем, что очень важно, чтобы была достигнута договоренность, которая затем позволит начать переговоры между всеми афганцами. Это ведь условие, которое талибы поставили, и которое было принято", - заявил Лавров.
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"Мы стараемся помогать этому процессу, и параллельно своими собственными контактами с талибами, которых мы побуждаем к договоренностям и переходу, прямому диалогу с другими политическими силами Афганистана", - сказал Лавров.
Ранее представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Как ожидалось, переговоры между правительством и талибами будут проходить в Осло. Однако после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
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