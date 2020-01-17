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СМИ: турбизнес Австралии понесет огромные потери из-за пожаров
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РИА Новости

СМИ: турбизнес Австралии понесет огромные потери из-за пожаров

15:11 17.01.2020
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© REUTERS / AAP Image/Supplied by State Control Centre Media/News Corp Australia, Jason EdwardsКонтролируемый пожар вблизи Коррионга, Австралия
Контролируемый пожар вблизи Коррионга, Австралия
© REUTERS / AAP Image/Supplied by State Control Centre Media/News Corp Australia, Jason Edwards
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Число зарубежных туристов, планирующих поездки в Австралию, сократилось на 10-20 процентов из-за природных пожаров в стране. К концу года туристическая отрасль может потерять 4,5 миллиарда австралийских долларов (около трех миллиардов долларов США), сообщает Australian Financial Review.
Управляющий директор отраслевой организации "Австралийский совет по экспорту туристических услуг" Питер Шелли рассказал изданию, что наблюдаются отказы "крупных ключевых рынков — Америки, Великобритании и Китая". По его словам, зарубежные туристы приносят в экономику страны 45 миллиардов австралийских долларов ежегодно (около 30 миллиардов долларов США).
В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли. Огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более двух тысяч домов.
По оценкам университета Сиднея, погибли более одного миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушение с воздуха стало невозможным.
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