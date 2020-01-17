Трагедия с самолетом в Иране была непреднамеренной, заявил Лавров

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Трагедия с украинским самолетом в Трагедия с украинским самолетом в Иране была вызвана человеческой ошибкой, это было непреднамеренно, заявил и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Это человеческая ошибка. То, что это было непреднамеренно, по-моему, все уже поняли, и да, требует компенсации, это право родственников. Думаю, иранская сторона рассмотрит эти обращения. Они признали, что это произошло по ошибке", - сказал Лавров в ответ на вопрос журналиста The Independent о том, согласен ли он с мнением главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, заявившей, что Иран повел себя "как мужик", признав ответственность за трагедию с украинским самолетом.

Отношения США и Ирана сильно обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. Затем, 8 января, выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.