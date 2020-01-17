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Трагедия с самолетом в Иране была непреднамеренной, заявил Лавров
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РИА Новости

Трагедия с самолетом в Иране была непреднамеренной, заявил Лавров

12:36 17.01.2020 (обновлено: 13:02 17.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Трагедия с украинским самолетом в Иране была вызвана человеческой ошибкой, это было непреднамеренно, заявил и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
"Это человеческая ошибка. То, что это было непреднамеренно, по-моему, все уже поняли, и да, требует компенсации, это право родственников. Думаю, иранская сторона рассмотрит эти обращения. Они признали, что это произошло по ошибке", - сказал Лавров в ответ на вопрос журналиста The Independent о том, согласен ли он с мнением главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, заявившей, что Иран повел себя "как мужик", признав ответственность за трагедию с украинским самолетом.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Отношения США и Ирана сильно обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. Затем, 8 января, выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Одиннадцатого января иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый украинский самолет.
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Крушение украинского самолета в ИранеСергей ЛавровИранВ мире
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